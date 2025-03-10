Удары по газовым объектам — как это влияет на Украину

Специалист возле трубопровода. Иллюстративное фото: ДТЭК

Из-за регулярных обстрелов важной инфраструктуры, Украине приходится наращивать импорт газа. Кроме того, ситуацию осложняют низкий уровень воды для гидроэлектростанций.

Об этом заявил директор энергопрограмм "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире Ранок.LIVE.

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Омельченко отметил, что Украина столкнулась с серьезными вызовами в энергосфере из-за обстрелов ключевых газодобывающих регионов.

По его словам, Украине приходится наращивать импорт, однако покрытие дефицита газа из-за этого требует значительных финансовых затрат.

"Последние недели идут прицельные удары по Харьковщине и Полтавщине, в результате у нас уменьшается в балансе газ. Кроме того, подземные хранилища у нас уже в конце сезона опустошены, это проблема", — сказал директор энергопрограмм "Центра Разумкова".

Кроме газового кризиса, по словам эксперта, ситуацию осложняют низкий уровень воды для ГЭС и необходимость плановых ремонтов на атомных блоках.

Напомним, 10 марта россияне нанесли удар по Полтавщине ударными дронами. Из-за этого в регионе люди были без света.

Кроме того, 8 марта РФ атаковала критическую инфраструктуру Запорожской области. В связи с этим были проблемы с подачей газа и тепла.