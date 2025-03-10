Удари по газових об'єктах — як це впливає на Україну

Фахівець біля трубопроводу. Ілюстративне фото: ДТЕК

Через регулярні обстріли важливої інфраструктури, Україні доводиться нарощувати імпорт газу. Крім того, ситуацію ускладнюють низький рівень води для гідроелектростанцій.

Про це заявив директор енергопрограм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі Ранок.LIVE.

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Омельченко зазначив, що Україна зіткнулася з серйозними викликами в енергосфері через обстріли ключових газовидобувних регіонів.

За його словами, Україні доводиться нарощувати імпорт, однак покриття дефіциту газу через це потребує значних фінансових витрат.

"Останні тижні йдуть прицільні удари по Харківщині і Полтавщині, у результаті у нас зменшується в балансі газ. Крім того, підземні сховища у нас уже в кінці сезону спустошені, це проблема", — сказав директор енергопрограм "Центру Разумкова".

Окрім газової кризи, за словами експерта, ситуацію ускладнюють низький рівень води для ГЕС та необхідність планових ремонтів на атомних блоках.

Нагадаємо, 10 березня росіяни завдали удару по Полтавщині ударними дронами. Через це в регіоні люди були без світла.

Крім того, 8 березня РФ атакувала критичну інфраструктуру Запорізької області. У зв'язку з цим були проблеми з подачею газу і тепла.