Эксперт объяснил, почему закон о мобилизации может так и остаться только на бумаге

Бойцы полка "Азов" работают над планом операции. Фото: azov.org.ua

Завершилось первое обсуждение законопроекта о мобилизации на заседании Комитета национальной безопасности Верховной Рады. Основная проблема его принятия состоит в том, что стороны, причастные к созданию законопроекта, не могут согласовать ряд принципиальных вопросов. Об этом рассказал руководитель центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок в интервью Радио NV. Читайте также: Закон о мобилизации может остаться на бумаге "Перебрасывают ответственность, потому что участники этого процесса, кроме Генерального штаба Вооруженной Силы Украины, имеют право законодательных инициатив. Даже Министерство обороны может подготовить законопроект и внести его на рассмотрение вне Кабинета Министров", — пояснил Клочок. Клочок добавил, что то, что было внесено в законопроект, в значительной степени не соответствует нормам действующей Конституции. По сути, это и вызывает сопротивление в обществе. При этом он добавил, что дискуссии могут вызвать и требования главнокомандующего Валерия Залужного.

"Озвучиваемые нормы главнокомандующим ВСУ также дискуссионны. То есть много моментов. Чего только стоит откровенный вброс в информпространство, которое было опубликовано в издании, если я не ошибаюсь, Forbes о том, чтобы, возможно, установить финансовый уровень для того, чтобы не идти в армию. Такого в законопроекте нет", — отметил эксперт.

Подводные камни закона о мобилизации

Клочок отметил, что подготовка этого документа и рассмотрение его в парламенте имеет очень серьезное медийное сопровождение и политический контекст. По его мнению, по сути, происходит политизация мобилизации.

"Появление документа показывает другую проблему в обществе. Я неоднократно говорил об отсутствии полноценного реестра военнообязанных в Украине. То есть, на сегодняшний день есть проблема с учетом военнообязанных. Пожалуй, не открою секрет, что не у всех есть либо приписное свидетельство, либо военный билет, имею в виду мужчин. И не все были в ТЦК или проходили ВЛК", — отметил эксперт.

В связи со всеми этими несогласованными моментами закон о мобилизации, по мнению Клочко, не смогу быть эффективно воплощен. В сущности, он может остаться только на бумаге.

Ранее мы сообщали, что в этом году некоторые категории военнообязанных могут лишиться права на получение брони . К тому же, существуют граждане, которые совсем не смогут ее получить.

Напоминаем, что 4 января парламентский комитет по национальной безопасности и обороне вместе с руководством ВСУ и Минобороны начал рассмотрение правительственного законопроекта об усовершенствовании мобилизации и военного учета. На первом обсуждении главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против привлечения в армию заключенных и судимых.