Эксперт объяснил, почему закон о мобилизации может так и остаться только на бумаге

Завершилось первое обсуждение законопроекта о мобилизации на заседании Комитета национальной безопасности Верховной Рады. Основная проблема его принятия состоит в том, что стороны, причастные к созданию законопроекта, не могут согласовать ряд принципиальных вопросов.
Об этом рассказал руководитель центра общественной аналитики Вежа Валерий Клочок в интервью Радио NV.
Закон о мобилизации может остаться на бумаге
"Перебрасывают ответственность, потому что участники этого процесса, кроме Генерального штаба Вооруженной Силы Украины, имеют право законодательных инициатив. Даже Министерство обороны может подготовить законопроект и внести его на рассмотрение вне Кабинета Министров", — пояснил Клочок.
Клочок добавил, что то, что было внесено в законопроект, в значительной степени не соответствует нормам действующей Конституции. По сути, это и вызывает сопротивление в обществе. При этом он добавил, что дискуссии могут вызвать и требования главнокомандующего Валерия Залужного.