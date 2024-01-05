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Експерт пояснив, чому закон про мобілізацію може так і лишитися тільки на папері

5 січня 2024 18:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Експерт пояснив, чому закон про мобілізацію може так і лишитися тільки на папері
Бійці полку "Азов" працюють над планом операції. Фото: azov.org.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Завершилося перше обговорення законопроєкту про мобілізацію на засіданні Комітету з національної безпеки Верховної Ради. Основна проблема його прийняття полягає в тому, що сторони, причетні до створення законопроекту не можуть узгодити ряд принципових питань.

Про це розповів керівник центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок в інтерв'ю Радіо NV.

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Закон про мобілізацію може лишитися на папері

"Перекидають відповідальність, тому що учасники цього процесу, окрім Генерального штабу Збройної Сили України, мають право законодавчих ініціатив. Навіть Міністерство оборони може підготувати законопроєкт і внести його на розгляд поза Кабінетом Міністрів", — пояснив Клочок.

Клочок додав, щоте, що було внесене у законопроєкт значною мірою не відповідає нормам чинної Конституції. Власне, це і викликає спротив у суспільстві. При цьому він додав, що також дискусії можуть викликати і вимоги головнокомандувача Валерія Залужного.

"Озвучувані норми головнокомандувачем ЗСУ також дискусійні. Тобто багато моментів. Чого лише вартує відвертий вкид в інформпростір, який був опублікований у виданні, якщо я не помиляюсь, Forbes про те, щоб, можливо, встановити фінансовий рівень для того, щоб не йти до армії. Такого в законопроєкті немає", — зазначив експерт.

Підводні камені закону про мобілізацію

Клочок зазначив, що підготовка цього документу і розгляд його в парламенті має дуже серйозний медійний супровід і політичний контекст. На його думку, по суті відбувається політизація мобілізації.

"Поява документу показує іншу проблему у суспільстві. Я неодноразово говорив про відсутність повноцінного реєстра військовозобов'язаних в Україні. Тобто, на сьогодні є проблема з обліком військовозобов'язаних. Мабуть, не відкрию секрет, що не у всіх є або приписне свідоцтво, або військовий квиток, маю на увазі чоловіків. І не всі були в ТЦК чи проходили ВЛК", — зазначив експерт.

У зв'язку з усіма цими неузгодженими моментами, закон про мобілізацію, на думку Клочка, не зможу бути ефективно втілений. По суті, він може лишитися тільки на папері.

Раніше ми повідомляли, що цього року деякі категорії військовозобов'язаних можуть втратити право на отримання броні. До того ж існують громадяни, які зовсім не зможуть її отримати.

Нагадуємо, що 4 січня, парламентський комітет з національної безпеки та оборони разом з керівництвом ЗСУ та Міноборони почав розгляд урядового законопроєкту про вдосконалення мобілізації та військового обліку. На першому обговоренні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив проти залучення до армії ув’язнених і судимих.

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