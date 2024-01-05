Експерт пояснив, чому закон про мобілізацію може так і лишитися тільки на папері

Завершилося перше обговорення законопроєкту про мобілізацію на засіданні Комітету з національної безпеки Верховної Ради. Основна проблема його прийняття полягає в тому, що сторони, причетні до створення законопроекту не можуть узгодити ряд принципових питань.
Про це розповів керівник центру громадської аналітики Вежа Валерій Клочок в інтерв'ю Радіо NV.
Закон про мобілізацію може лишитися на папері
"Перекидають відповідальність, тому що учасники цього процесу, окрім Генерального штабу Збройної Сили України, мають право законодавчих ініціатив. Навіть Міністерство оборони може підготувати законопроєкт і внести його на розгляд поза Кабінетом Міністрів", — пояснив Клочок.
Клочок додав, щоте, що було внесене у законопроєкт значною мірою не відповідає нормам чинної Конституції. Власне, це і викликає спротив у суспільстві. При цьому він додав, що також дискусії можуть викликати і вимоги головнокомандувача Валерія Залужного.