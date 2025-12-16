Как события весны 2022 года сломали планы РФ — ответ эксперта

Украинские военные на фронте. Фото: Getty Images

Российские войска в начале полномасштабной войны надеялись "за три дня" достичь всех поставленных целей по захвату Украины. Однако в марте 2022 года, после срыва российского "блицкрига", война перешла в другую фазу, которая закрепила новую позицию нашего государства.

Об этом сообщил генерал-майор, эксперт по стратегической безопасности Владислав Клочков в колонке Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Провал России в Украине весной 2022 года

Клочков подчеркнул, что весной 2022 года Украина уже вышла из режима экстренной реакции и перешла к структурному ответу. По его словам, у нас появилось планирование, длинные пакеты помощи и обучение.

Рамштайн как режим совместимости и планирования

Эксперт напомнил, что 26 апреля 2022 года стартовала Контактная группа по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это помогло объединить в одно целое политику, обучение и поставки, превратив все в систему совместимости.

"Параллельно были заложены более длинные планы: интеграция Украины в оборонно-промышленную сферу партнеров, совместное производство, расширенное обучение на системах, которые еще только принимались политически. Кремлевские попытки давления и ядерные угрозы не сорвали коалиционную логику, которая с апреля 2022 года работает в ежемесячном ритме", — говорится в сообщении.

Попытка окружения Донбасса и провал усилий России

Владислав Клочков отметил, когда Россия отошла с севера, сосредоточила массу артиллерии и бронетехники на востоке. Враг ожидал моментального эффекта в виде окружения Объединенных сил и развала обороны. Однако Украина ответила маневром и точностью.

"Интегрированные сенсоры, разведка, целеуказание, высокоточные системы поражения и гибкая логистика ударили по складам, переправам и пунктам управления в глубине боевых порядков противника. Попытка широкого "клещевого" охвата не сработала, темп наступления РФ затух, а инициатива постепенно сместилась к защитникам", — подчеркнул генерал-майор.

Неудачи РФ в Черном море

"В апреле в северо-западной части Черного моря произошло то, что сломало чувство безнаказанности у российских моряков. Крейсер "Москва" получил критические повреждения в результате поражения и затонул за сутки, что заставило корабли врага откатиться на большее расстояние от побережья. Из пространства возможного морского десанта исчез самый заметный "зонт" дальней ПВО, а противодесантная оборона получила дополнительное окно времени", — рассказал Владислав Клочков.

Кроме того, в июне россияне оставили остров Змеиный, что изрядно усложнило для врага контроль воздушной и морской обстановки, а также повысило вариативность украинских морских и воздушных операций.

По словам эксперта, Черноморский флот России осуществлял демонстративные маневры и имитировали угрозу высадки, но реального развития этого не было.

Евроинтеграция, санкции и макрофинансовая опора

Генерал-майор добавил, что в апреле Украина получила сильную поддержку от ЕС. Тогда Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об особом международном трибунале за преступление агрессии и исключении РФ из Совета ООН по правам человека.

Уже в июне Украина получила статус кандидата в ЕС, а это усилило доверие и открыло путь для длинных и перспективных программ.

"Санкционные пакеты, макрофинансовая помощь, страхование рисков критической инфраструктуры, планирование энергетических перетоков создали ресурсную рамку для удержания государства в состоянии войны", — говорится в заявлении Клочкова.

Кроме того, на положение Украины также повлияли другие факторы и события, среди них:

освобождение Бучи,

международные решения в сфере правосудия,

масштабные потери РФ,

усиление ПВО Украины,

потеря преимуществ РФ в воздухе,

демография и общественная устойчивость (многие украинцы в апреле-июле начали возвращаться домой);

расцвет оборонной индустрии.

"Весна и начало лета 2022 года сняли с РФ иллюзию оперативной свободы. На море исчез символ далекой безнаказанности, в небе не появилось стратегическое преимущество, на земле не получилось создать большое окружение. На политико-правовом уровне сформировалась коалиционная рамка поддержки и ответственности, которая и сегодня подтягивает ресурсы и решения. На индустриальном уровне появились сервис, стандарты, ремонтопригодность и взаимозаменяемость. В сумме это закрепило новую роль Украины: не объект влияния, а участник системы, который способен менять правила игры и задавать темп решений", — подчеркнул Владислав Клочков.

Напомним, за последние сутки ВСУ успешно отбили 151 атаку России на фронте. Враг понес колоссальные потери.

В то же время в Генштабе 15 декабря сообщили, что бои обострились на двух направлениях. Российские войска усилили наступление.