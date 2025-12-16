Видео
Україна
Видео

Эксперт объяснил, как ВСУ весной 2022 года сломали планы РФ

Эксперт объяснил, как ВСУ весной 2022 года сломали планы РФ

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 11:23
Как события весны 2022 года сломали планы РФ — ответ эксперта
Украинские военные на фронте. Фото: Getty Images

Российские войска в начале полномасштабной войны надеялись "за три дня" достичь всех поставленных целей по захвату Украины. Однако в марте 2022 года, после срыва российского "блицкрига", война перешла в другую фазу, которая закрепила новую позицию нашего государства.

Об этом сообщил генерал-майор, эксперт по стратегической безопасности Владислав Клочков в колонке Новини.LIVE.

Читайте также:

Провал России в Украине весной 2022 года

Клочков подчеркнул, что весной 2022 года Украина уже вышла из режима экстренной реакции и перешла к структурному ответу. По его словам, у нас появилось планирование, длинные пакеты помощи и обучение.

  • Рамштайн как режим совместимости и планирования

Эксперт напомнил, что 26 апреля 2022 года стартовала Контактная группа по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это помогло объединить в одно целое политику, обучение и поставки, превратив все в систему совместимости.

"Параллельно были заложены более длинные планы: интеграция Украины в оборонно-промышленную сферу партнеров, совместное производство, расширенное обучение на системах, которые еще только принимались политически. Кремлевские попытки давления и ядерные угрозы не сорвали коалиционную логику, которая с апреля 2022 года работает в ежемесячном ритме", — говорится в сообщении.

  • Попытка окружения Донбасса и провал усилий России

Владислав Клочков отметил, когда Россия отошла с севера, сосредоточила массу артиллерии и бронетехники на востоке. Враг ожидал моментального эффекта в виде окружения Объединенных сил и развала обороны. Однако Украина ответила маневром и точностью.

"Интегрированные сенсоры, разведка, целеуказание, высокоточные системы поражения и гибкая логистика ударили по складам, переправам и пунктам управления в глубине боевых порядков противника. Попытка широкого "клещевого" охвата не сработала, темп наступления РФ затух, а инициатива постепенно сместилась к защитникам", — подчеркнул генерал-майор.

Неудачи РФ в Черном море

"В апреле в северо-западной части Черного моря произошло то, что сломало чувство безнаказанности у российских моряков. Крейсер "Москва" получил критические повреждения в результате поражения и затонул за сутки, что заставило корабли врага откатиться на большее расстояние от побережья. Из пространства возможного морского десанта исчез самый заметный "зонт" дальней ПВО, а противодесантная оборона получила дополнительное окно времени", — рассказал Владислав Клочков.

Кроме того, в июне россияне оставили остров Змеиный, что изрядно усложнило для врага контроль воздушной и морской обстановки, а также повысило вариативность украинских морских и воздушных операций.

По словам эксперта, Черноморский флот России осуществлял демонстративные маневры и имитировали угрозу высадки, но реального развития этого не было.

  • Евроинтеграция, санкции и макрофинансовая опора

Генерал-майор добавил, что в апреле Украина получила сильную поддержку от ЕС. Тогда Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об особом международном трибунале за преступление агрессии и исключении РФ из Совета ООН по правам человека.

Уже в июне Украина получила статус кандидата в ЕС, а это усилило доверие и открыло путь для длинных и перспективных программ.

"Санкционные пакеты, макрофинансовая помощь, страхование рисков критической инфраструктуры, планирование энергетических перетоков создали ресурсную рамку для удержания государства в состоянии войны", — говорится в заявлении Клочкова.

Кроме того, на положение Украины также повлияли другие факторы и события, среди них:

  • освобождение Бучи,
  • международные решения в сфере правосудия,
  • масштабные потери РФ,
  • усиление ПВО Украины,
  • потеря преимуществ РФ в воздухе,
  • демография и общественная устойчивость (многие украинцы в апреле-июле начали возвращаться домой);
  • расцвет оборонной индустрии.

"Весна и начало лета 2022 года сняли с РФ иллюзию оперативной свободы. На море исчез символ далекой безнаказанности, в небе не появилось стратегическое преимущество, на земле не получилось создать большое окружение. На политико-правовом уровне сформировалась коалиционная рамка поддержки и ответственности, которая и сегодня подтягивает ресурсы и решения. На индустриальном уровне появились сервис, стандарты, ремонтопригодность и взаимозаменяемость. В сумме это закрепило новую роль Украины: не объект влияния, а участник системы, который способен менять правила игры и задавать темп решений", — подчеркнул Владислав Клочков.

Напомним, за последние сутки ВСУ успешно отбили 151 атаку России на фронте. Враг понес колоссальные потери.

В то же время в Генштабе 15 декабря сообщили, что бои обострились на двух направлениях. Российские войска усилили наступление.

Украина война в Украине Россия фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
