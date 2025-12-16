Як події весни 2022 року зламали плани РФ — відповідь експерта

Українські військові на фронті. Фото: Getty Images

Російські війська на початку повномасштабної війни сподівалися "за три дні" досягнути усіх поставлених цілей щодо захоплення України. Однак у березні 2022 року, після зриву російського "бліцкригу", війна перейшла в іншу фазу, яка закріпила нову позицію нашої держави.

Про це повідомив генерал-майор, експерт зі стратегічної безпеки Владислав Клочков у колонці Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Провал Росії в Україні весною 2022 року

Клочков наголосив, що весною 2022 року Україна вже вийшла з режиму екстреної реакції та перейшла до структурної відповіді. За його словами, у нас з'явилося планування, довгі пакети допомоги та навчання.

Рамштайн як режим сумісності і планування

Експерт нагадав, що 26 квітня 2022 року стартувала Контактна група з оборони України у форматі "Рамштайн". Це допомогло об'єднати в одне ціле політику, навчання та постачання, перетворивши все на систему сумісності.

"Паралельно було закладено довші плани: інтеграцію України до оборонно-промислової сфери партнерів, спільне виробництво, розширене навчання на системах, що ще тільки ухвалювалися політично. Кремлівські спроби тиску і ядерні погрози не зірвали коаліційну логіку, яка з квітня 2022 року працює у щомісячному ритмі", — йдеться у повідомленні.

Спроба оточення Донбасу і провал зусиль Росії

Владислав Клочков зазначив, коли Росія відійшла з півночі, зосередила масу артилерії і бронетехніки на сході. Ворог очікував моментального ефекту у вигляді оточення Об'єднаних сил і розвалу оборони. Однак Україна відповіла маневром і точністю.

"Інтегровані сенсори, розвідка, цілевказання, високоточні системи ураження і гнучка логістика вдарили по складах, переправах і пунктах управління у глибині бойових порядків противника. Спроба широкого "кліщового" охоплення не спрацювала, темп наступу РФ загас, а ініціатива поступово змістилась до захисників", — підкреслив генерал-майор.

Невдачі РФ у Чорному морі

"У квітні в північно-західній частині Чорного моря сталося те, що зламало відчуття безкарності у російських моряків. Крейсер "Москва" дістав критичні ушкодження внаслідок ураження і затонув за добу, що примусило кораблі ворога відкотитися на більшу відстань від узбережжя. Із простору можливого морського десанту зник найпомітніший "парасоль" далекої ППО, а протидесантна оборона отримала додаткове вікно часу", — розповів Владислав Клочков.

Крім того, у червні росіяни залишили острів Зміїний, що неабияк ускладнило для ворога контроль повітряної і морської обстановки, а також підвищило варіативність українських морських і повітряних операцій.

За словами експерта, Чорноморський флот Росії здійснював демонстративні маневри та імітували загрозу висадки, але реального розвитку цього не було.

Євроінтеграція, санкції та макрофінансова опора

Генерал-майор додав, що у квітні Україна отримала сильну підтримку від ЄС. Тоді Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення щодо особливого міжнародного трибуналу за злочин агресії та виключення РФ з Ради ООН з прав людини.

Вже у червні Україна отримала статус кандидата до ЄС, а це посилило довіру і відкрило шлях для довгих та перспективних програм.

"Санкційні пакети, макрофінансова допомога, страхування ризиків критичної інфраструктури, планування енергетичних перетоків створили ресурсну рамку для утримання держави у стані війни", — йдеться у заяві Клочкова.

Окрім того, на становище України також вплинули інші фактори та події, серед них:

звільнення Бучі,

міжнародні рішення у сфері правосуддя,

масштабні втрати РФ,

посилення ППО України,

втрата переваг РФ у повітрі,

демографія і суспільна стійкість (багато українців у квітні-липні почали повертатися додому);

розквіт оборонної індустрії.

"Весна і початок літа 2022 року зняли з РФ ілюзію оперативної свободи. На морі зник символ далекої безкарності, у небі не з'явилася стратегічна перевага, на землі не вийшло створити велике оточення. На політико-правовому рівні сформувалася коаліційна рамка підтримки та відповідальності, яка й сьогодні підтягує ресурси і рішення. На індустріальному рівні з'явилися сервіс, стандарти, ремонтопридатність і взаємозамінність. У сумі це закріпило нову роль України: не об'єкт впливу, а учасник системи, який здатен змінювати правила гри і задавати темп рішень", — підкреслив Владислав Клочков.

Нагадаємо, за останню добу ЗСУ успішно відбили 151 атаку Росії на фронті. Ворог зазнав колосальних втрат.

Водночас у Генштабі 15 грудня повідомили, що бої загострились на двох напрямках. Російські війська посилили наступ.