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Экс-командир полка Азов рассказал о главном страхе РФ на фронте

26 марта 2024 18:12
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Бригадир София
редактор
Экс-командир полка Азов рассказал о главном страхе РФ на фронте
Украинские военные. Фото: 3 ОШБр
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Экс-командир полка Азов, а теперь заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал о тактике врага. Он заявил, что российские войска четко очерчивают свои приоритетные направления и продолжают наступление, пока не добьются успеха.

Об этом он написал в Telegram во вторник, 26 марта.

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Заявление Максима Жорина

Жорин рассказал, что основной страх агрессоров из России состоит в прогрессе Вооруженных Сил Украины на южном фронте.

Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады заявил, что у России уже давно не существует страха перед потерями и они готовы пожертвовать тысячами жизней, даже ради захвата небольшого населенного пункта. Он подчеркнул, что враг мобилизует все доступные ресурсы для достижения своих целей и у них этих ресурсов хватает. По словам Жорина, на данный момент основным направлением наступления для России являются восточные территории.

Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот
Сообщение Максима Жорина. Фото: скриншот

Однако он заявил, что потеря контроля над южными территориями является для агрессора критической. Жорин подчеркнул, что даже если на востоке они могут допустить неудачи, то на юге любой прогресс ВСУ представляет для них серьезную угрозу. Поэтому они пытаются оттеснить линию фронта дальше, расширяя свой контроль над территорией.

Также экс-командир полка Азов рассказал об угрозе, которую Россия представляет для Сумской и Харьковской областей.

Напомним, что командир 3-й ОШБр Белецкий поделился принципами работы легендарной бригады.

Ранее мы писали, что в "Азове" рассказали, кого нуждаются в свои ряды.

россия
ВСУ
Украина
полк "Азов"
Максим Жорин

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