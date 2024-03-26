Командир 3 ОШБр Білецький поділився принципами роботи легендарної бригади

Командир 3-ої окремої штурмової бригади Андрій Білецький. Фото: скриншот

Командир 3-ої окремої штурмової бригади Андрій Білецький виступив на Київському Безпековому Форумі. Він розповів про основні військові потреби на фронті та важливість нового закону про мобілізацію.

Про це повідомила пресслужба 3-ої окремої штурмової бригади у Telegram у вівторок, 26 березня.

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Білецький про Авдіївку

Андрій Білецький розповів, що 3 ОШБр знаходиться на Авдіївському напрямку, який, на його думку, найскладніший на українсько-російському фронті. Білецький підкреслив, що Авдіївку можна б було утримувати й далі, якби в українських військових було два компоненти: авіаційний та артилерійський.

Втрати на Авдіївському напрямку

За 2 місяці, що 3 ОШБр перебуває під Авдіївкою, було знищено понад дві з половиною тисячі російських військових, 18 танків, 50 одиниць бронетехніки. За цей час бригада не втратила жодного танку, втрати особового складу менші за російські у 10 разів.

Білецький про мобілізованих добровольців

Білецький заявив, що попри те, що 3 штурмова бригада переважно складається з добровольців та військових, які служать за контрактом, частина особового складу складається з мобілізованих. Він підкреслив, що мобілізований солдат є гарним бійцем, якщо він має впевненість у собі. Впевненість в собі йому можуть дати дві речі — довіра до командирів та якісна бойова підготовка.

Що потрібно українській армії

За його словами, українській армії потрібно озброєння та боєприпаси від міжнародних партнерів.

"Мене постійно питають, а що найбільше необхідно. Я завжди кажу завжди просту річ — абсолютно все. Не буває, якоїсь чудо-зброї, не буває, якогось вундерваффе, не існує, якоїсь ракети, якогось літака, танка, який вирішить вам питання на фронті", — заявив командир 3 окремої штурмової бригади.

Він заявив, що першочергово Україні потрібні засоби ППО та артилерійські засоби.

Білецький висловив впевненість, що сил та можливостей для розгрому російської армії, ще достатньо. Головне ефективно їх використовувати.

Нагадаємо, що у Третій штурмовій назвали кількість ліквідованих окупантів під Авдіївкою за тиждень.

Раніше ми писали, що 3 ОШБр пошкодила ворожий броньовик та гармату під Авдіївкою.