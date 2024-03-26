Командир 3-й ОШБр Белецкий поделился принципами работы легендарной бригады

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий. Фото: скриншот

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий выступил на Киевском Форуме безопасности. Он рассказал об основных военных нуждах на фронте.

Об этом сообщила пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады в Telegram во вторник, 26 марта.

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Белецкий об Авдеевке

Андрей Белецкий рассказал, что 3-я ОШБр находится на Авдеевском направлении, которое, по его мнению, самое сложное на украинско-российском фронте. Белецкий подчеркнул, что Авдеевку можно было бы удерживать и дальше, если бы у украинских военных было два компонента: авиационный и артиллерийский.

Потери на Авдеевском направлении

За два месяца, что 3-я ОШБр находится под Авдеевкой, было уничтожено более 2,5 тысячи российских военных, 18 танков, 50 единиц бронетехники. За это время бригада не потеряла ни одного танка, потери личного состава меньше российских в 10 раз.

Белецкий о мобилизованных добровольцах

Белецкий заявил, что, несмотря на то, что 3-я штурмовая бригада преимущественно состоит из добровольцев и военных, которые служат по контракту, часть личного состава состоит из мобилизованных. Он подчеркнул, что мобилизованный солдат является хорошим бойцом, если он уверен в себе. Уверенность в себе ему может дать две вещи — доверие к командирам и качественная боевая подготовка.

Что нужно украинской армии

По его словам, украинской армии требуется вооружение и боеприпасы от международных партнеров.

"Меня постоянно спрашивают, а что больше всего необходимо. Я всегда говорю простую вещь — абсолютно все. Не бывает какого-то чудо-оружия, не бывает какого-то вундерваффе, не существует какой-то ракеты, какого-нибудь самолета, танка, который решит вам вопрос на фронте", — заявил командир 3-й отдельной штурмовой бригады.

Он заявил, что в первую очередь Украине нужны средства ПВО и артиллерийские средства.

Белецкий выразил уверенность, что сил и возможностей для разгрома российской армии еще достаточно. Главное — эффективно их использовать.

Напомним, что в Третьей штурмовой назвали количество ликвидированных оккупантов под Авдеевкой за неделю.

Ранее мы писали, что 3-я ОШБр повредила вражеский броневик и пушку под Авдеевкой.