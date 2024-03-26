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Екскомандир полку Азов розповів про головний страх РФ на фронті

26 березня 2024 18:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Екскомандир полку Азов розповів про головний страх РФ на фронті
Українські військові. Фото: 3 ОШБр
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Екскомандир полку Азов, а нині заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів про тактику ворога.  Він заявив, що російські війська чітко окреслюють свої пріоритетні напрямки і продовжують наступ, поки не досягнуть успіху.

Про це він написав у Telegram у вівторок, 26 березня.

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Заява Максима Жоріна

Жорін розповів, що основний страх агресорів з Росії полягає у прогресі Збройних Сил України на південному фронті.

Заступник командира 3-ї Окремої штурмової бригади заявив, що у Росії вже давно не існує страху перед втратами і вони готові пожертвувати тисячами життів, навіть заради захоплення невеликого населеного пункту. Він підкреслив, що ворог мобілізує всі доступні ресурси для досягнення своїх цілей, і в них цих ресурсів вистачає. За словами Жоріна, на даний момент, основним напрямком наступу для Росії є східні території.

Допис Максима Жоріна. Фото: скриншот
Допис Максима Жоріна. Фото: скриншот

Проте він заявив, що втрата контролю над південними територіями є для агресора критичною. Жорін підкреслив, що навіть якщо на сході вони можуть допустити невдачі, то на півдні будь-який прогрес ЗСУ є для них серйозною загрозою. Тому вони намагаються відтіснити лінію фронту далі, розширюючи свій контроль над територією.

Також екскомандир полку Азов розповів загрозу, яку Росія становить для Сумської та Харківської областей.

Нагадаємо, що командир 3-ї ОШБр Білецький поділився принципами роботи легендарної бригади.

Раніше ми писали, що в "Азов" розповіли, кого потребують у свої ряди.

росія
ЗСУ
Україна
полк "Азов"
Максим Жорін

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