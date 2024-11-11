Как выборы в США повлияли на состояние украинских бойцов — ответ Жорина

Экс-командир Азова Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin

Президентские выборы в США сильно не повлияли на состояние украинских военных, ведь есть какой-нибудь общеполитический вектор. Однако Запад очень слабо понимает, что действительно происходит в Украине.

Об этом заявил бывший командир полка "Азов" и заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин в Telegram.

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Жорин объяснил, что позиция Запада на фронте отражается в двух составляющих:

практической (тость отсутствия достаточного количества вооружения, боеприпасов и т.п.);

морально-психологической (когда украинцы видят новости и рисуют себе самые плохие сценарии).

"Не сказал бы, что выборы в США сильно повлияли на состояние украинских бойцов, потому что все же, кто бы ни был там президентом, есть какой-то общеполитический вектор. А у нас есть реалии трех лет полномасштабной войны, когда вся позиция Запада стабильно выглядит гораздо слабее коалиции наших врагов", — подчеркнул военный.

Кроме того, он добавил, что, наблюдая за событиями на Западе, нашей национальной идеей давно должна стать вера в себя и свои собственные силы. И не только вера, но и целенаправленная работа над тем, чтобы стать самодостаточными.

Скриншот сообщения Максима Жорина

Напомним, недавно издание WP сообщило, что Трамп позвонил Путину, чтобы обсудить войну в Украине.

В то же время в МИД Украины заявили, что не знали об этом разговоре, а информация, что украинское ведомство якобы согласовало этот звонок неправдивая.