Як вибори в США вплинули на стан українських бійців — відповідь Жоріна

Екскомандир Азову Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin

Президентські вибори у США сильно не вплинули на стан українських військових, адже є якийсь загальнополітичний вектор. Однак Захід дуже слабко розуміє, що насправді відбувається в Україні.

Про це заявив колишній командир полку "Азов" та заступник командира Третьої штурмової Бригади Максим Жорін у Telegram.

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Жорін пояснив, що позиція Заходу на фронті відображається у двох складових:

практичній (тобто відсутності достатньої кількості озброєння, боєприпасів тощо);

морально-психологічній (коли українці бачать новини й малюють собі найгірші сценарії).

"Не сказав би, що вибори в США аж сильно вплинули на стан українських бійців, бо все ж таки, хто б не був там президентом, є якийсь загальнополітичний вектор. А у нас є реалії трьох років повномасштабної війни, коли вся позиція Заходу стабільно виглядає набагато слабше за коаліцію наших ворогів", — наголосив військовий.

Крім того, він додав, що спостерігаючи за подіями на Заході, нашою національною ідеєю давно має стати віра в себе та свої власні сили. І не лише віра, а й цілеспрямована робота над тим, щоб стати самодостатніми.

Скриншот допису Максима Жоріна

Нагадаємо, нещодавно видання WP повідомило, що Трамп подзвонив Путіну, щоб обговорити війну в Україні.

Водночас в МЗС України заявили, що не знали про цю розмову, а інформація, що українське відомство нібито погодило цей дзвінок є неправдивою.