Российские военные. Фото: zmina.info

Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что России не хватает квалифицированных военных, чтобы отправлять их на фронт. По его данным, 90% солдат армии РФ — новобранцы, которых учат месяц или бросают в бой вообще без подготовки.

Об этом Николай Маломуж сказал в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Экс-глава внешней разведки о солдатах РФ

Экс-глава Службы внешней разведки заявил, что 90% солдат армии РФ — новобранцы, которых учат месяц или бросают в бой вообще без подготовки.

Николай Маломуж рассказал, что россияне должны держать границы на тысячи километров, охранять страну внутри и обеспечивать контроль спецслужб. Поэтому на фронт, тем более квалифицированных военных, бросать уже некого.

Маломуж отметил, что на отдельных направлениях (Сумщина, Харьковщина, Покровск, Торецк, Часов Яр) российские оккупанты еще способны формировать ударные группы. Но ВСУ бьют не по фронту, а по резерву — по колоннам на марше, на полигонах, на местах подготовки, где враг еще не успел укрепиться.

"Много бросать на фронт, тем более квалифицированных военных, у них возможностей нет", — подчеркнул Маломуж.

Ранее мы информировали, что на юге Украины российские захватчики используют новейшие виды вооружения.

Также недавно эксперт объяснил, могут ли российские войска захватить Сумы.