Російські військові. Фото: zmina.info

Ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що Росії не вистачає кваліфікованих військових, аби відправляти їх на фронт. За його даними, 90% солдатів армії РФ — новобранці, яких вчать місяць або кидають у бій взагалі без підготовки.

Про це Микола Маломуж сказав в ефірі Ранок.LIVE.

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Ексголова Служби зовнішньої розвідки заявив, що 90% солдатів армії РФ — новобранці, яких вчать місяць або кидають у бій взагалі без підготовки.

Микола Маломуж розповів, що росіяни повинні тримати кордони на тисячі кілометрів, охороняти країну всередині та забезпечувати контроль спецслужб. Тож на фронт, тим більше кваліфікованих військових, кидати вже нема кого.

Маломуж зазначив, що на окремих напрямках (Сумщина, Харківщина, Покровськ, Торецьк, Часів Яр) російські окупанти ще здатні формувати ударні групи. Але ЗСУ бʼють не по фронту, а по резерву — по колонах на марші, на полігонах, на місцях підготовки, де ворог ще не встиг зміцнитись.

"Багато кидати на фронт, тим паче кваліфікованих військових, у них можливостей немає", — наголосив Маломуж.

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