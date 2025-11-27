Ступак объяснил, почему 800 тыс. воинов слишком много для Украины

Украинские воины. Фото: Генштаб ВСУ

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак объяснил, почему 800 тысяч военных много для страны. По его словам, государство не способно обеспечить такую армию.

Об этом Иван Ступак рассказал в эфире Вечір.LIVE в четверг, 27 ноября.

Количество военных в Украине

"800 тысяч — это очень много. Мы не в состоянии обеспечить такое количество из военнослужащих Украины. Германия — 180 тысяч. Польша — 200 тысяч. У нас не может быть 800 тысяч", — отметил Ступак.

По его словам, Украина не может в мирное время держать такую армию, кроме варианта, если западные партнеры возьмут войско на содержание.

"Скажут: "Вы нас обеспечите охраной, мы готовы вам выплачивать деньги на вашу армию, сколько вы посчитаете нужным", — добавил экс-сотрудник СБУ.

Напомним, военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал, почему сокращение армии Украины является неизбежным.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов сообщил, что в Женеве не говорили о сокращении ВСУ.