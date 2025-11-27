Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Експрацівник СБУ пояснив, чому 800 тис. воїнів забагато Україні

Експрацівник СБУ пояснив, чому 800 тис. воїнів забагато Україні

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 20:04
Ступак пояснив, чому 800 тис. воїнів надто багато для України
Українські воїни. Фото: Генштаб ЗСУ

Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак пояснив, чому 800 тисяч військових забагато для країни. За його словами, держава не здатна забезпечити таку армію.

Про це Іван Ступак розповів в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 27 листопада.

Реклама
Читайте також:

Кількість військових в Україні

"800 тисяч – це дуже багато. Ми не в змозі забезпечити таку кількість з військовослужбовців України. Німеччина – 180 тисяч. Польща – 200 тисяч. У нас не може бути 800 тисяч", — зазначив Ступак.

За його словами, Україна не може в мирний час тримати таку армію, окрім варіанту, якщо західні партнери візьмуть військо на утримання. 

"Скажуть: "Ви нас забезпечите охороною, ми готові вам виплачувати гроші на вашу армію, скільки ви бажаєте за потрібне", — додав ексспівробітник СБУ.

Нагадаємо, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів, чому скорочення армії України є неминучим.

Раніше начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов повідомив, що у Женеві не говорили про скорочення ЗСУ.

СБУ війна ЗСУ Україна військові
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації