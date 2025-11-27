Ступак пояснив, чому 800 тис. воїнів надто багато для України

Українські воїни. Фото: Генштаб ЗСУ

Колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак пояснив, чому 800 тисяч військових забагато для країни. За його словами, держава не здатна забезпечити таку армію.

Про це Іван Ступак розповів в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 27 листопада.

Кількість військових в Україні

"800 тисяч – це дуже багато. Ми не в змозі забезпечити таку кількість з військовослужбовців України. Німеччина – 180 тисяч. Польща – 200 тисяч. У нас не може бути 800 тисяч", — зазначив Ступак.

За його словами, Україна не може в мирний час тримати таку армію, окрім варіанту, якщо західні партнери візьмуть військо на утримання.

"Скажуть: "Ви нас забезпечите охороною, ми готові вам виплачувати гроші на вашу армію, скільки ви бажаєте за потрібне", — додав ексспівробітник СБУ.

Нагадаємо, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів, чому скорочення армії України є неминучим.

Раніше начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов повідомив, що у Женеві не говорили про скорочення ЗСУ.