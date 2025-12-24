Видео
Дроны РФ атаковали критическую инфраструктуру — сколько сбила ПВО

Дроны РФ атаковали критическую инфраструктуру — сколько сбила ПВО

Дата публикации 24 декабря 2025 09:58
Атака беспилотников 24 декабря — сколько целей сбила ПВО
Работа ППО. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 24 декабря российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками по территории Украины. Основной удар враг направил по объектам критической инфраструктуры, в частности в Черниговской области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

Российские дроны атаковали Украину

По данным Воздушных сил, с 19:00 23 декабря противник атаковал 116 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Пуски осуществлялись по направлениям Миллерово, Курск, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), а также из Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым. Около 90 дронов были именно типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито или подавлено 60 вражеских БПЛА на севере, юге и востоке страны. В то же время зафиксировано попадание 48 ударных дронов на 19 локациях.

Російські БпЛА атакували Україну
Информация о сбитых российских БпЛА. Фото: ПС ВСУ

Ранее сообщалось, что российская армия нанесла удар по Никополю из тяжелой артиллерии.

А также стало известно, что армия РФ ударила по жилым домам в Запорожье.

беспилотники обстрелы ПВО война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
