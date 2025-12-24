Відео
Головна Армія Дрони РФ атакували критичну інфраструктуру — скільки збила ППО

Дрони РФ атакували критичну інфраструктуру — скільки збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 09:58
Атака безпілотників 24 грудня — скільки цілей збила ППО
Робота ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 24 грудня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. Основний удар ворог спрямував по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема у Чернігівській області.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

Російські дрони атакували Україну

За даними Повітряних сил, з 19:00 23 грудня противник атакував 116 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів. Пуски здійснювалися з напрямків Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також з Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим. Близько 90 дронів були саме типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 60 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 48 ударних дронів на 19 локаціях.

Російські БпЛА атакували Україну
Інформація про збиті російські БпЛА. Фото: ПС ЗСУ

Раніше повідомлялося, що російська армія завдала удару по Нікополю з важкої артилерії.

А також стало відомо, що армія РФ вдарила по житлових будинках у Запоріжжі.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
