Головна Армія Армія РФ вдарила по Нікополю з важкої артилерії — які наслідки

Армія РФ вдарила по Нікополю з важкої артилерії — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 08:43
Обстріл Нікополя 24 грудня — які наслідки
Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 24 грудня російській війська завдали удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Нікополя

Як повідомив керівник області, внаслідок нічних атак у районі пошкоджено спортивну школу, п'ятиповерховий житловий будинок, один приватний будинок та господарську споруду.

Наслідки обстрілу Нікополя
Вибиті вікна у будівлі після обстрілу. Фото: Дніпропетровська ОВА

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Обстріл Нікополя 24 грудня
Багатоповерхівка після удару РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

Нагадаємо, 23 грудня російські війська завдали удару по виробничих об'єктах "Укрнафти".

А також повідомлялося, що армія РФ вдарила по житловій забудові у Запоріжжі.

Дніпропетровська область обстріли Нікополь війна в Україні Дніпропетровська ОВА
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
