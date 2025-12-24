Обстріл Нікополя 24 грудня — які наслідки

Ліквідація пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч проти 24 грудня російській війська завдали удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Наслідки обстрілу Нікополя

Як повідомив керівник області, внаслідок нічних атак у районі пошкоджено спортивну школу, п'ятиповерховий житловий будинок, один приватний будинок та господарську споруду.

Вибиті вікна у будівлі після обстрілу. Фото: Дніпропетровська ОВА

На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Багатоповерхівка після удару РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА

