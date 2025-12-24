Обстріл Нікополя 24 грудня — які наслідки

Армія РФ вдарила по Нікополю з важкої артилерії — які наслідки
У ніч проти 24 грудня російській війська завдали удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
Наслідки обстрілу Нікополя
Як повідомив керівник області, внаслідок нічних атак у районі пошкоджено спортивну школу, п'ятиповерховий житловий будинок, один приватний будинок та господарську споруду.
На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Нагадаємо, 23 грудня російські війська завдали удару по виробничих об'єктах "Укрнафти".
А також повідомлялося, що армія РФ вдарила по житловій забудові у Запоріжжі.
