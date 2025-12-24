Обстрел Никополя 24 декабря — какие последствия

Армия РФ ударила по Никополю из тяжелой артиллерии — последствия
В ночь на 24 декабря российские войска нанесли удар по Никополю на Днепропетровщине. Враг попал по гражданской инфраструктуре.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
Последствия обстрела Никополя
Как сообщил руководитель области, в результате ночных атак в районе повреждены спортивная школа, пятиэтажный жилой дом, один частный дом и хозяйственная постройка.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Напомним, 23 декабря российские войска нанесли удар по производственным объектам "Укрнафты".
А также сообщалось, что армия РФ ударила по жилой застройке в Запорожье.
