Обстрел Никополя 24 декабря — какие последствия

Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 24 декабря российские войска нанесли удар по Никополю на Днепропетровщине. Враг попал по гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрела Никополя

Как сообщил руководитель области, в результате ночных атак в районе повреждены спортивная школа, пятиэтажный жилой дом, один частный дом и хозяйственная постройка.

Выбитые окна в здании после обстрела. Фото: Днепропетровская ОГА

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Многоэтажка после удара РФ. Фото: Днепропетровская ОГА

Напомним, 23 декабря российские войска нанесли удар по производственным объектам "Укрнафты".

А также сообщалось, что армия РФ ударила по жилой застройке в Запорожье.