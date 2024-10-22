Тульскую область атаковали дроны и теперь там пылает завод

Дроны ударили по Тульской области — появилось видео, как пылает завод каучука
Жители Тульской области сообщают о пожаре возле Ефремовского завода синтетического каучука в городе Ефремов. Причиной пожара, по предварительным данным, стало падение беспилотников.
Об этом сообщает оппозиционный Telegram-канал ASTRA и другие каналы.
Какие результаты попадания дронов по заводу
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По словам горожан, возгорание началось после двух взрывов, прогремевших в Ефремове ночью. Местные жители пишут об атаке на ТЭЦ и Завод синтетического каучука.
В свою очередь губернатор Тульской области заявил, что подразделения ПВО Министерства обороны РФ предотвратили атаку БпЛА ВСУ. Пострадали помещение Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.
Ранее мы сообщали, что Московская область России оказалась под массированной атакой беспилотников. Они двигались со стороны Калужской области.
А в Краснодарском крае под атакой дронов оказался военный аэродром "Ханская". К атаке причастна украинская разведка, Силы специальных операций и Служба безопасности Украины.
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