Тульську область атакували дрони і тепер там палає завод

Дрони вдарили по Тульскій області — з'явилось відео, як палає завод каучуку
Жителі Тульської області повідомляють про пожежу поруч із Єфремовським заводом синтетичного каучуку в місті Єфремов. Причиною пожежі, за попередніми даними, стало падіння безпілотників.
Про це повідомляє опозиційний Telegram-канал ASTRA та інші канали.
Які результати влучання дронів по заводу
Увага! Відео 18+, присутня ненормативна лексика.
За словами городян, загоряння почалося після двох вибухів, які пролунали в Єфремові вночі. Місцеві жителі пишуть про атаку на ТЕЦ і Завод синтетичного каучуку.
Своєю чергою губернатор Тульської області заявив, що підрозділи ППО Міністерства оборони РФ припинили атаку БпЛА ЗСУ. Постраждали приміщення Єфремовського спиртзаводу і спиртзаводу в селищі Лужковський Суворовського району.
Раніше ми повідомляли, що Московська область Росії опинилася під масованою атакою безпілотників. Вони рухалися з боку Калузької області.
А у Краснодарському краї під атакою дронів опинився військовий аеродром "Ханська". До атаки причетна українська розвідка, Сили спеціальних операцій та Служба безпеки України.
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