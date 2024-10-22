Тульську область атакували дрони і тепер там палає завод

Вибух на заводі каучуку в Тульскій області. Фото: Скриншот

Жителі Тульської області повідомляють про пожежу поруч із Єфремовським заводом синтетичного каучуку в місті Єфремов. Причиною пожежі, за попередніми даними, стало падіння безпілотників.

Про це повідомляє опозиційний Telegram-канал ASTRA та інші канали.

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За словами городян, загоряння почалося після двох вибухів, які пролунали в Єфремові вночі. Місцеві жителі пишуть про атаку на ТЕЦ і Завод синтетичного каучуку.

Своєю чергою губернатор Тульської області заявив, що підрозділи ППО Міністерства оборони РФ припинили атаку БпЛА ЗСУ. Постраждали приміщення Єфремовського спиртзаводу і спиртзаводу в селищі Лужковський Суворовського району.

Раніше ми повідомляли, що Московська область Росії опинилася під масованою атакою безпілотників. Вони рухалися з боку Калузької області.

А у Краснодарському краї під атакою дронів опинився військовий аеродром "Ханська". До атаки причетна українська розвідка, Сили спеціальних операцій та Служба безпеки України.