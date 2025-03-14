Дроны СБУ атаковали газокомпрессорные станции и склад ракет в России

Украинские военные с беспилотниками. Фото: бригада "Азов"/Facebook

Дроны Службы безопасности Украины успешно атаковали две газокомпрессорные станции и склад ракет к комплексам С-300/С-400 на территории России. В результате атаки есть попадания, также были слышны мощные взрывы.

Об этом сообщили Новинам.LIVE источники в СБУ.

Читайте также:

Беспилотники СБУ атаковали объекты на территории РФ

На днях дальнобойные дроны Службы безопасности атаковали газокомпрессорные станции "Давыдовская" (Тамбовская область) и "Новопетровская" (Саратовская область). На видео видно попадание дронов в промышленное оборудование станций и мощные взрывы.

Также дроны СБУ поразили полевой склад ракет для комплексов С-300/С-400 вблизи населенного пункта Радьковка (Белгородская область). После попадания началась активная детонация боеприпасов.



"СБУ провела еще одну успешную спецоперацию на территории врага, которая нанесла существенный ущерб бюджету РФ, уменьшила возможности финансировать войну против Украины и военный потенциал российской армии", — сообщил информированный источник в СБУ.

Отметим, в ночь на 14 марта российские войска осуществили массированную атаку 27-ю ударными беспилотниками типа Shahed и другими беспилотниками-имитаторами.

В то же время в ночь на 14 марта российские войска нанесли удар беспилотниками по больнице в Золочеве, что на Харьковщине. В результате атаки возник пожар.