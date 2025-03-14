Повітряні сили ЗСУ збили 16 Шахедів під час нічної атаки

Ворог атакував Україну 27 дронами — скільки цілей збила ППО
У ніч проти 14 березня російські війська здійснили масовану атаку 27-ма ударними безпілотниками типу Shahed та іншими безпілотниками-імітаторами. Ворожі БпЛА було запущено з напрямків Міллерово та Приморсько-Ахтарська на території Росії.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Скільки повітряних цілей вдалося збити ПС ЗСУ 14 березня
Протиповітряна оборона України успішно відбила атаку. За підтвердженими даними станом на 09:00, знищено 16 дронів-камікадзе в повітряному просторі Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.
Ще 9 безпілотників-імітаторів втратили локацію та не досягли своїх цілей. Проте, внаслідок російської атаки є влучання у Харківській області, а також на Донеччині.
Нагадаємо, у Харкові вночі, 13 березня, внаслідок дронової атаки постраждало кілька будинків.
Також стало відомо, що у Харківській області внаслідок дронової атаки загорілась лікарня у Золочеві.
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