Повітряні сили ЗСУ збили 16 Шахедів під час нічної атаки

Українські військові шукають повітряні цілі в небі. Фото: Повітряні сили ЗСУ

У ніч проти 14 березня російські війська здійснили масовану атаку 27-ма ударними безпілотниками типу Shahed та іншими безпілотниками-імітаторами. Ворожі БпЛА було запущено з напрямків Міллерово та Приморсько-Ахтарська на території Росії.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Протиповітряна оборона України успішно відбила атаку. За підтвердженими даними станом на 09:00, знищено 16 дронів-камікадзе в повітряному просторі Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

Статистика знищених ворожих цілей. Фото: ПС ЗСУ

Ще 9 безпілотників-імітаторів втратили локацію та не досягли своїх цілей. Проте, внаслідок російської атаки є влучання у Харківській області, а також на Донеччині.

Нагадаємо, у Харкові вночі, 13 березня, внаслідок дронової атаки постраждало кілька будинків.

Також стало відомо, що у Харківській області внаслідок дронової атаки загорілась лікарня у Золочеві.