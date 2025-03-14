Воздушные силы ВСУ сбили 16 Шахедов во время ночной атаки

Украинские военные ищут воздушные цели в небе. Фото: Воздушные силы ВСУ

В ночь на 14 марта российские войска осуществили массированную атаку 27-ю ударными беспилотниками типа Shahed и другими беспилотниками-имитаторами. Вражеские БпЛА были запущены с направлений Миллерово и Приморско-Ахтарска на территории России.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Противовоздушная оборона Украины успешно отразила атаку. По подтвержденным данным по состоянию на 09:00, уничтожено 16 дронов-камикадзе в воздушном пространстве Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.

Статистика уничтоженных вражеских целей. Фото: ПС ВСУ

Еще 9 беспилотников-имитаторов потеряли локацию и не достигли своих целей. Однако, в результате российской атаки есть попадания в Харьковской области, а также в Донецкой области.

Напомним, в Харькове ночью, 13 марта, в результате дроновой атаки пострадало несколько домов.

Также стало известно, что в Харьковской области в результате дроновой атаки загорелась больница в Золочеве.