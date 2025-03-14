Дрони СБУ атакували газокомпресорні станції та склад ракет у Росії

Українські військові з безпілотниками. Фото: бригада "Азов"/Facebook

Дрони Служби безпеки України успішно атакували дві газокомпресорні станції та склад ракет до комплексів С-300/С-400 на території Росії. Внаслідок атаки є влучання, також було чути потужні вибухи.

Про це повідомили Новинам.LIVE джерела в СБУ.

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Днями далекобійні дрони Служби безпеки атакували газокомпресорні станції "Давидовская" (Тамбовська область) та "Новопетровская" (Саратовская область). На відео видно влучання дронів у промислове обладнання станцій та потужні вибухи.

Також дрони СБУ уразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьковка (Білгородська область). Після влучання розпочалася активна детонація боєприпасів.



"СБУ провела ще одну успішну спецоперацію на території ворога, яка завдала суттєвих збитків бюджету РФ, зменшила можливості фінансувати війну проти України та військовий потенціал російської армії", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Зазначимо, у ніч проти 14 березня російські війська здійснили масовану атаку 27-ма ударними безпілотниками типу Shahed та іншими безпілотниками-імітаторами.

Водночас у ніч проти 14 березня російські війська завдали удару безпілотниками по лікарні в Золочеві, що на Харківщині. Внаслідок атаки виникла пожежа.