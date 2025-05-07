Дроны СБУ атаковали ключевые оборонные заводы России — Базальт и Сплав

Взрыв в России. Фото: скриншот

Дроны Службы безопасности Украины в ночь на 7 мая успешно поразили два ключевых оборонных завода России. Речь идет о "Базальте" и "Сплаве".

Об этом сообщили источники СБУ для Новини.LIVE.

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Поражение оборонных заводов России

Этой ночью дальнобойные дроны СБУ попали по двум оборонным заводам в тылу России. Один из ударов пришелся на предприятие "Базальт" в Красноармейске Московской области — ключевой оборонный объект, производящий вооружение и боеприпасы для различных подразделений армии РФ.

Там местные насчитали по меньшей мере семь взрывов, после которых вспыхнул пожар.

Кроме того, дроны поразили единственное в России предприятие "Сплав", которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны. После ударов возник сильный пожар и задымление.

Кроме того, активность украинских беспилотников заставила российские власти ввести в Московской области "план ковер", предусматривающий временное закрытие аэропортов. Вследствие этого возник транспортный коллапс.

"В отличие от россиян, которые бьют по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, которые помогают врагу осуществлять вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных возможностей России будет продолжаться и в дальнейшем", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, в России 7 мая произошел транспортный коллапс из-за атаки беспилотников. В аэропортах было отменено более 350 рейсов.

Кроме того, ночью под ударом дронов оказались Тульская и Московская области, а также Саранск, что в республике Мордовия.