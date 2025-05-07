Дрони СБУ атакували ключові оборонні заводи Росії Базальт та Сплав

Дрони СБУ уразили два ключові оборонні заводи Росії
Дрони Служби безпеки України у ніч проти 7 травня успішно уразили два ключові оборонні заводи Росії. Йдеться про "Базальт" та "Сплав".
Про це повідомили джерела СБУ для Новини.LIVE.
Ураження оборонних заводів Росії
Цієї ночі далекобійні дрони СБУ влучили по двох оборонних заводах у тилу Росії. Один із ударів припав на підприємство "Базальт" у Красноармійську Московської області — ключовий оборонний об’єкт, що виробляє озброєння та боєприпаси для різних підрозділів армії РФ.
Там місцеві нарахували щонайменше сім вибухів, після яких спалахнула пожежа.
Крім того, дрони уразили єдине в Росії підприємство "Сплав", яке проєктує та розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони. Після ударів виникла сильна пожежа та задимлення.
Крім того, активність українських безпілотників змусила російську владу запровадити в Московській області "план ковер", що передбачає тимчасове закриття аеропортів. Внаслідок цього виник транспортний колапс.
"На відміну від росіян, які бʼють по житлових багатоповерхівках у мирних містах, СБУ працює чітко по військових об’єктах, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей Росії триватиме й надалі", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Нагадаємо, у Росії 7 травня стався транспортний колапс через атаку безпілотників. В аеропортах було скасовано понад 350 рейсів.
Крім того, вночі під ударом дронів опинилися Тульська та Московська області, а також Саранськ, що у республіці Мордовія.
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