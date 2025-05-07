Дрони СБУ атакували ключові оборонні заводи Росії Базальт та Сплав

Вибух в Росії. Фото: скриншот

Дрони Служби безпеки України у ніч проти 7 травня успішно уразили два ключові оборонні заводи Росії. Йдеться про "Базальт" та "Сплав".

Про це повідомили джерела СБУ для Новини.LIVE.

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Ураження оборонних заводів Росії

Цієї ночі далекобійні дрони СБУ влучили по двох оборонних заводах у тилу Росії. Один із ударів припав на підприємство "Базальт" у Красноармійську Московської області — ключовий оборонний об’єкт, що виробляє озброєння та боєприпаси для різних підрозділів армії РФ.

Там місцеві нарахували щонайменше сім вибухів, після яких спалахнула пожежа.

Крім того, дрони уразили єдине в Росії підприємство "Сплав", яке проєктує та розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони. Після ударів виникла сильна пожежа та задимлення.

Крім того, активність українських безпілотників змусила російську владу запровадити в Московській області "план ковер", що передбачає тимчасове закриття аеропортів. Внаслідок цього виник транспортний колапс.

"На відміну від росіян, які бʼють по житлових багатоповерхівках у мирних містах, СБУ працює чітко по військових об’єктах, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей Росії триватиме й надалі", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у Росії 7 травня стався транспортний колапс через атаку безпілотників. В аеропортах було скасовано понад 350 рейсів.

Крім того, вночі під ударом дронів опинилися Тульська та Московська області, а також Саранськ, що у республіці Мордовія.