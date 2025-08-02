ВСУ атаковали военные объекты в России — что известно

Оператор дрона. Фото: Украинская правда

В ночь на 2 августа украинские дроны поразили ряд важных предприятий в России. Под удар попали аэродром хранения "Шахедов" в Приморско-Ахтарске, военный завод "Электроприбор" и другие объекты.

О проведении операции сообщили 2 августа в Службе безопасности Украины и Генштабе ВСУ.

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Этой ночью в некоторых российских городах прогремели взрывы. Украинские дроны нанесли удары по военным объектам в тылу врага.

В частности, были поражены Рязанский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, беспилотники поразили базу горюче-смазочных материалов "Анна нефтепродукт" в Воронежской области.

Также под удар попал военный аэродром "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае. Там размещены склады и пусковые установки дронов-камикадзе "Шахед", которые россияне используют для атак на Украину. В результате удара в районе аэродрома вспыхнул пожар.

Еще одной целью стал завод "Электроприбор" в городе Пенза, производящий оборудование для российского военно-промышленного комплекса, в частности для систем управления, авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов. Объект также был поражен — после взрывов в районе завода зафиксировано задымление.

Заявление СБУ. Фото: скриншот

Напомним, стало известно, сколько дронов Россия выпустила по Украине с начала 2025 года.

А также Генштаб сообщил о 172 боевых столкновениях за сутки на линии фронта.