Ситуація на фронті 2 серпня — звіт Генштабу ЗСУ

Понад 170 боїв за добу — звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Триває 1256-а доба повномасштабного російського вторгнення в Україну. Бійці ЗСУ продовжують стримувати окупантів на 12 напрямках фронту — відбулося 172 бойових зіткнення за добу.
Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ від 2 серпня.
Яка ситуація на фронті
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано вісім атак з боку російських окупаційних військ. Противник завдав 14 авіаційних ударів, у ході яких скинув 24 керовані авіабомби, а також здійснив 445 обстрілів, серед яких сім — із використанням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили чотири атаки в районах Красного Першого та Кам'янки.
На Куп'янському напрямку зафіксовано десять штурмів, які Сили оборони відбивали поблизу Голубівки, Загризового, Лозової та Кіндрашівки.
На Лиманському напрямку противник 20 разів намагався прорватися вперед біля Карпівки, Ямполівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського та Діброви.
На Сіверському напрямку ворог шість разів атакував позиції українських підрозділів поблизу Григорівки, Верхньокам'янського та Виїмки.
На Краматорському напрямку захисники України зупинили два штурми в напрямку Білої Гори.
На Торецькому напрямку ворог шість разів намагався атакувати біля Диліївки, Кримського, Торецька та Олександро-Калинового.
Особливо інтенсивні бої тривали на Покровському напрямку, де наші воїни відбили 66 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 23 спроби наступу російських військ біля Олександрограда, Піддубного, Товстого, Маліївки, Воскресенки та Новополя.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку поблизу Кам'янського.
На Придніпровському напрямку загарбники сім разів намагалися штурмувати українські позиції, однак безуспішно.
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не було.
На Волинському та Поліському напрямках формування ударних угруповань ворога не виявлено.
Збройні Сили України продовжують завдавати втрат противнику як на передовій, так і в тилу. За добу втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також знищено одну бойову броньовану машину, 38 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 139 безпілотників і 130 одиниць автомобільної техніки ворога.
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