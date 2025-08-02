Ситуація на фронті 2 серпня — звіт Генштабу ЗСУ

Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 1256-а доба повномасштабного російського вторгнення в Україну. Бійці ЗСУ продовжують стримувати окупантів на 12 напрямках фронту — відбулося 172 бойових зіткнення за добу.

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ від 2 серпня.

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Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано вісім атак з боку російських окупаційних військ. Противник завдав 14 авіаційних ударів, у ході яких скинув 24 керовані авіабомби, а також здійснив 445 обстрілів, серед яких сім — із використанням реактивних систем залпового вогню.



Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили чотири атаки в районах Красного Першого та Кам'янки.

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп'янському напрямку зафіксовано десять штурмів, які Сили оборони відбивали поблизу Голубівки, Загризового, Лозової та Кіндрашівки.

Куп'янський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку противник 20 разів намагався прорватися вперед біля Карпівки, Ямполівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського та Діброви.

Лиманський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Сіверському напрямку ворог шість разів атакував позиції українських підрозділів поблизу Григорівки, Верхньокам'янського та Виїмки.

Сіверський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Краматорському напрямку захисники України зупинили два штурми в напрямку Білої Гори.

Краматорський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Торецькому напрямку ворог шість разів намагався атакувати біля Диліївки, Кримського, Торецька та Олександро-Калинового.

Торецький напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Особливо інтенсивні бої тривали на Покровському напрямку, де наші воїни відбили 66 атак агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Разіне, Новоекономічне, Затишок, Лисівка, Промінь, Звірове, Удачне, Дачне та Зелений Кут.

Покровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 23 спроби наступу російських військ біля Олександрограда, Піддубного, Товстого, Маліївки, Воскресенки та Новополя.

Новопавлівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку поблизу Кам'янського.

Оріхівський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Придніпровському напрямку загарбники сім разів намагалися штурмувати українські позиції, однак безуспішно.

Придніпровський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не було.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

На Волинському та Поліському напрямках формування ударних угруповань ворога не виявлено.

Збройні Сили України продовжують завдавати втрат противнику як на передовій, так і в тилу. За добу втрати російських загарбників склали 1010 осіб. Також знищено одну бойову броньовану машину, 38 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 139 безпілотників і 130 одиниць автомобільної техніки ворога.

Нагадаємо, стало відомо, скільки БпЛА випустила Росія по Україні від початку року.

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