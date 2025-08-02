Ситуация на фронте 2 августа — отчет Генштаба ВСУ

Более 170 боев за сутки — отчет Генштаба о ситуации на фронте
Продолжаются 1256-е сутки полномасштабного российского вторжения в Украину. Бойцы ВСУ продолжают сдерживать оккупантов на 12 направлениях фронта — произошло 172 боевых столкновения за сутки.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ от 2 августа.
Какова ситуация на фронте
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано восемь атак со стороны российских оккупационных войск. Противник нанес 14 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 24 управляемые авиабомбы, а также совершил 445 обстрелов, среди которых семь — с использованием реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении российские войска совершили четыре атаки в районах Красного Первого и Каменки.
На Купянском направлении зафиксировано десять штурмов, которые Силы обороны отражали вблизи Голубовки, Загрызово, Лозовой и Кондрашовки.
На Лиманском направлении противник 20 раз пытался прорваться вперед у Карповки, Ямполовки, Колодязов, Зеленой Долины, Торского и Дибровы.
На Северском направлении враг шесть раз атаковал позиции украинских подразделений вблизи Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении защитники Украины остановили два штурма в направлении Белой Горы.
На Торецком направлении враг шесть раз пытался атаковать возле Дилиевки, Крымского, Торецка и Александро-Калинового.
Особенно интенсивные бои продолжались на Покровском направлении, где наши воины отбили 66 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономическое, Уют, Лисовка, Луч, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут.
На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 23 попытки наступления российских войск у Александрограда, Поддубного, Толстого, Малиевки, Воскресенки и Новополя.
На Ореховском направлении враг совершил одну безуспешную атаку вблизи Каменского.
На Приднепровском направлении захватчики семь раз пытались штурмовать украинские позиции, однако безуспешно.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не было.
На Волынском и Полесском направлениях формирования ударных группировок врага не обнаружено.
Вооруженные Силы Украины продолжают наносить потери противнику как на передовой, так и в тылу. За сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек. Также уничтожено одну боевую бронированную машину, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 139 беспилотников и 130 единиц автомобильной техники врага.
Напомним, стало известно, сколько БпЛА выпустила Россия по Украине с начала года.
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