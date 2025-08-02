Ситуация на фронте 2 августа — отчет Генштаба ВСУ

Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 1256-е сутки полномасштабного российского вторжения в Украину. Бойцы ВСУ продолжают сдерживать оккупантов на 12 направлениях фронта — произошло 172 боевых столкновения за сутки.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ от 2 августа.

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Какова ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано восемь атак со стороны российских оккупационных войск. Противник нанес 14 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 24 управляемые авиабомбы, а также совершил 445 обстрелов, среди которых семь — с использованием реактивных систем залпового огня.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении российские войска совершили четыре атаки в районах Красного Первого и Каменки.

Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении зафиксировано десять штурмов, которые Силы обороны отражали вблизи Голубовки, Загрызово, Лозовой и Кондрашовки.

Купянское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Лиманском направлении противник 20 раз пытался прорваться вперед у Карповки, Ямполовки, Колодязов, Зеленой Долины, Торского и Дибровы.

Лиманское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Северском направлении враг шесть раз атаковал позиции украинских подразделений вблизи Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

Северское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Краматорском направлении защитники Украины остановили два штурма в направлении Белой Горы.

Краматорское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Торецком направлении враг шесть раз пытался атаковать возле Дилиевки, Крымского, Торецка и Александро-Калинового.

Торецкое направление. Фото: Генштаб ВСУ

Особенно интенсивные бои продолжались на Покровском направлении, где наши воины отбили 66 атак агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Разино, Новоэкономическое, Уют, Лисовка, Луч, Зверево, Удачное, Дачное и Зеленый Кут.

Покровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 23 попытки наступления российских войск у Александрограда, Поддубного, Толстого, Малиевки, Воскресенки и Новополя.

Новопавловское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Ореховском направлении враг совершил одну безуспешную атаку вблизи Каменского.

Ореховское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Приднепровском направлении захватчики семь раз пытались штурмовать украинские позиции, однако безуспешно.

Приднепровское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не было.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

На Волынском и Полесском направлениях формирования ударных группировок врага не обнаружено.

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить потери противнику как на передовой, так и в тылу. За сутки потери российских захватчиков составили 1010 человек. Также уничтожено одну боевую бронированную машину, 38 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 139 беспилотников и 130 единиц автомобильной техники врага.

Напомним, стало известно, сколько БпЛА выпустила Россия по Украине с начала года.

А также Трамп высказался о намерениях Путина захватить всю территорию Украины.