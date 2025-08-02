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Головна Армія Дрони СБУ атакували аеродром і військовий завод у РФ

Дрони СБУ атакували аеродром і військовий завод у РФ

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 12:44
ЗСУ атакували військові об'єкти у Росії — що відомо
Оператор дрона. Фото: Українська правда

У ніч проти 2 серпня українські дрони вразили низку важливих підприємств у Росії. Під удар потрапили аеродром зберігання "Шахедів" в Приморсько-Ахтарську, військовий завод "Електроприлад" та інші об'єкти.

Про проведення операції повідомили 2 серпня у Службі безпеки України та Генштабі ЗСУ.

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Українські дрони атакували об'єкти в РФ

Цієї ночі у деяких російських містах пролунали вибухи. Українські дрони завдали ударів по військових об'єктах у тилу ворога.

Зокрема, були уражені Рязанський та Новокуйбишевський нафтопереробні заводи. Крім того, безпілотники вразили базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області.

Також під удар потрапив військовий аеродром "Приморсько-Ахтарськ" у Краснодарському краї. Там розміщено склади та пускові установки дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни використовують для атак на Україну. Внаслідок удару в районі аеродрому спалахнула пожежа.

Ще однією ціллю став завод "Електроприлад" у місті Пенза, що виробляє обладнання для російського військово-промислового комплексу, зокрема для систем управління, авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. Об'єкт також було уражено — після вибухів у районі заводу зафіксовано задимлення.

СБУ вдарили дронами по об'єктах в РФ
Заява СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, стало відомо, скільки дронів Росія випустила по Україні від початку 2025 року.

А також Генштаб повідомив про 172 бойових зіткнення за добу на лінії фронту.

СБУ Генштаб ЗСУ дрони Росія Сили оборони України
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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