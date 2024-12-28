Атака окупантов FPV дронами — пограничники показали видео

Дронщики ВСУ. Фото иллюстративное архивное: Генштаб ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины не прекращают истреблять российских оккупантов на фронте. Так удалось успешно уничтожить благодаря FPV-дронам вражеские объекты на Волчанском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

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Уничтожение оккупантов на Волчанском направлении

"Пограничники разведывательно-ударных групп БпЛА бригады "Гарт" нанесли сокрушительные удары по позициям оккупантов на Волчанском направлении. FPV-дроны и сбросы уничтожили блиндажи, огневые точки и систему связи врага", — сообщили бойцы бригады "Гарт".

Напомним, в ГНСУ обнародовали видео истребление российской пехоты на Северском направлении.

Также пограничники взорвали два автомобиля и склад оккупантов в Харьковской области.