Атака окупантов FPV дронами — пограничники показали видео

Дроны бригады "Гарт" эффектно поразили вражеские объекты — видео
Бойцы Вооруженных сил Украины не прекращают истреблять российских оккупантов на фронте. Так удалось успешно уничтожить благодаря FPV-дронам вражеские объекты на Волчанском направлении.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.
Уничтожение оккупантов на Волчанском направлении
"Пограничники разведывательно-ударных групп БпЛА бригады "Гарт" нанесли сокрушительные удары по позициям оккупантов на Волчанском направлении. FPV-дроны и сбросы уничтожили блиндажи, огневые точки и систему связи врага", — сообщили бойцы бригады "Гарт".
Напомним, в ГНСУ обнародовали видео истребление российской пехоты на Северском направлении.
Также пограничники взорвали два автомобиля и склад оккупантов в Харьковской области.
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