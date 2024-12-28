Атака окупантів FPV дронами — прикордонники показали відео

Дрони бригади "Гарт" ефектно вразили ворожі об'єкти — відео
Бійці Збройних сил України не припиняють винищувати російських окупантів на фронті. Так вдалося успішно знищити завдяки FPV-дронам ворожі об'єкти на Вовчанському напрямку.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
Знищення окупантів на Вовчанському напрямку
"Прикордонники розвідувально-ударних груп БпЛА бригади "Гарт" завдали нищівних ударів по позиціях окупантів на Вовчанському напрямку. FPV-дрони та скиди знищили бліндажі, вогневі точки та систему зв’язку ворога", — повідомили бійці бригади "Гарт".
Нагадаємо, в ДПСУ оприлюднили відео винищення російської піхоти на Сіверському напрямку.
Також прикордонники підірвали два авто та склад окупантів на Харківщині.
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