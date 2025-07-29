Сальск 29 июля атаковали дроны — остановлены поезда

Российские пожарные. Фото: росСМИ

Неизвестные дроны атаковали Сальск в Ростовской области России в ночь на 29 июля. В результате там остановлено движение поездов и возник пожар в составе грузового поезда.

Об этом сообщает Telegram-канал "Телеграмма РЖД".

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Атака на Сальск 29 июля

Российские паблики сообщают, что этой ночью в Сальске было слышно 4-5 взрывов. Из-за этого на станции есть повреждения.

"Сегодня, в 02:00, из-за падения обломков БпЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области", — говорится в сообщении.

Известно, что в составе грузового поезда случился сильный пожар. Также утверждается, что повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда 59 Новокузнецк-Кисловодск. Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет.

Взрыв и сильный пожар в Сальске. Фото: Astra

"Движение поездов через станцию Сальск приостановлено. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов", — пишут в Telegram.

В то же время глава Сальского района Владимир Березовский заявил, что произошло "попадание в две цистерны и локомотив".

А в Минобороны РФ сказали, что за ночь якобы сбили "74 украинских дронов". Сейчас известно о задержании по меньшей мере девяти поездов в Ростовской области.

Напомним, 26 июля в России на военном аэродроме был уничтожен истребитель СУ-27. Эти самолеты используют преимущественно для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища.

В ту же ночь дроны СБУ поразили важный оборонный завод в РФ. Был нанесен удар по одному из крупнейших в России производителей радиоэлектроники.