Сальськ 29 липня атакували дрони — зупинено поїзди

Російські пожежники. Фото: росЗМІ

Невідомі дрони атакували Сальськ у Ростовській області Росії у ніч проти 29 липня. Внаслідок цього там зупинено рух поїздів та виникла пожежа у складі вантажного поїзда.

Про це повідомляє Telegram-канал "Телеграмма РЖД".

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Російські пабліки повідомляють, що цієї ночі у Сальську було чутно 4-5 вибухів. Через це на станції є пошкодження.

"Сьогодні, о 02:00, через падіння уламків БпЛА порушено роботу контактної мережі на станції Сальськ у Ростовській області", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що у складі вантажного поїзда трапилась сильна пожежа. Також стверджується, що пошкоджено скління у двох вагонах пасажирського поїзда 59 Новокузнецьк-Кисловодськ. Пасажирів евакуювали, постраждалих немає.

Вибух і сильна пожежа в Сальську. Фото: Astra

"Рух поїздів через станцію Сальськ призупинено. Залізничники роблять усе можливе для скорочення часу затримки пасажирських поїздів", — пишуть в Telegram.

Водночас голова Сальського району Володимир Березовський заявив, що трапилось "влучання у дві цистерни і локомотив".

А в Міноборони РФ сказали, що за ніч нібито збили "74 українських дрони". Наразі відомо про затримання щонайменше дев'яти поїздів в Ростовській області.

Нагадаємо, 26 липня в Росії на військовому аеродромі було знищено винищувач СУ-27. Ці літаки використовують переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.

У ту ж ніч дрони СБУ уразили важливий оборонний завод у РФ. Було завдано удару по одному із найбільших в Росії виробників радіоелектроніки.