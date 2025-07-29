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Головна Армія Дрони атакували Росію — у Сальську зупинено поїзди

Дрони атакували Росію — у Сальську зупинено поїзди

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 07:36
Сальськ 29 липня атакували дрони — зупинено поїзди
Російські пожежники. Фото: росЗМІ

Невідомі дрони атакували Сальськ у Ростовській області Росії у ніч проти 29 липня. Внаслідок цього там зупинено рух поїздів та виникла пожежа у складі вантажного поїзда.

Про це повідомляє Telegram-канал "Телеграмма РЖД".

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Російські пабліки повідомляють, що цієї ночі у Сальську було чутно 4-5 вибухів. Через це на станції є пошкодження. 

"Сьогодні, о 02:00, через падіння уламків БпЛА порушено роботу контактної мережі на станції Сальськ у Ростовській області", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що  у складі вантажного поїзда трапилась сильна пожежа. Також стверджується, що пошкоджено скління у двох вагонах пасажирського поїзда 59 Новокузнецьк-Кисловодськ. Пасажирів евакуювали, постраждалих немає.

Сальськ атакували дрони
Вибух і сильна пожежа в Сальську. Фото: Astra

"Рух поїздів через станцію Сальськ призупинено. Залізничники роблять усе можливе для скорочення часу затримки пасажирських поїздів", — пишуть в Telegram.

Водночас голова Сальського району Володимир Березовський заявив, що трапилось "влучання у дві цистерни і локомотив".  

А в Міноборони РФ сказали, що за ніч нібито збили "74 українських дрони". Наразі відомо про затримання щонайменше дев'яти поїздів в Ростовській області. 

Нагадаємо, 26 липня в Росії на військовому аеродромі було знищено винищувач СУ-27. Ці літаки використовують переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.

У ту ж ніч дрони СБУ уразили важливий оборонний завод у РФ. Було завдано удару по одному із найбільших в Росії виробників радіоелектроніки.

пожежа поїзди дрони війна Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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