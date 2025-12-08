Удар по Константиновке 8 декабря - какие последствия

Дрон РФ атаковал семью на Донетчине — среди раненых есть дети
В понедельник, 8 декабря, российские оккупанты атаковали Константиновку Донецкой области. В результате удара ранения получили 4 гражданских, среди которых двое несовершеннолетних.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook.
Удар по Константиновке
Россияне нанесли удар по городу с помощью FPV-дрона. Под обстрел попала семья, которая ехала по воду на двух велосипедах.
В результате атаки пострадали четыре человека: 42-летний мужчина, его 32-летняя жена и двое их детей — 12-летний мальчик и 7-летняя девочка. Все получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузию.
Медики оценивают состояние отца и детей как средней тяжести. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.
По факту нападения Константиновская окружная прокуратура открыла досудебное расследование. Дело квалифицировали как военное преступление по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что российские оккупанты сегодня атаковали Запорожье. В результате обстрела ранения получили семь человек.
А вчера российские оккупанты атаковали Донецкую область. В результате обстрела погибли четыре человека.
