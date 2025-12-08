Удар по Константиновке 8 декабря - какие последствия

Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: Reuters

В понедельник, 8 декабря, российские оккупанты атаковали Константиновку Донецкой области. В результате удара ранения получили 4 гражданских, среди которых двое несовершеннолетних.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура в Facebook.

Пост Донецкой областной прокуратуры.

Удар по Константиновке

Россияне нанесли удар по городу с помощью FPV-дрона. Под обстрел попала семья, которая ехала по воду на двух велосипедах.

В результате атаки пострадали четыре человека: 42-летний мужчина, его 32-летняя жена и двое их детей — 12-летний мальчик и 7-летняя девочка. Все получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузию.

Медики оценивают состояние отца и детей как средней тяжести. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.

По факту нападения Константиновская окружная прокуратура открыла досудебное расследование. Дело квалифицировали как военное преступление по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что российские оккупанты сегодня атаковали Запорожье. В результате обстрела ранения получили семь человек.

А вчера российские оккупанты атаковали Донецкую область. В результате обстрела погибли четыре человека.