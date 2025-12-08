Відео
Головна Армія Дрон РФ атакував родину на Донеччині — серед поранених є діти

Дрон РФ атакував родину на Донеччині — серед поранених є діти

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 16:34
Удар по Костянтинівці 8 грудня - які наслідки
Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: Reuters

У понеділок, 8 грудня, російські окупанти атакували Костянтинівку Донецької області. Внаслідок удару поранення отримали 4 цивільних, серед яких двоє неповнолітніх.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура у Facebook.

Читайте також:
Дрон РФ атакував родину на Донеччині — серед поранених є діти - фото 1
Пост Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Удар по Костянтинівці

Росіяни завдари удару по місту за допомогою FPV-дрона. Під обстріл потрапила родина, яка їхала по воду на двох велосипедах.

Внаслідок атаки постраждали четверо осіб: 42-річний чоловік, його 32-річна дружина та двоє їхніх дітей — 12-річний хлопчик і 7-річна дівчинка. Усі отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузію.

Медики оцінюють стан батька та дітей як середньої тяжкості. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу та госпіталізували до лікарні.

За фактом нападу Костянтинівська окружна прокуратура відкрила досудове розслідування. Справу кваліфікували як воєнний злочин за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що російські окупанти сьогодні атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу поранення отримали семеро людей.

А вчора російські окупанти атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілу загинули четверо людей.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
