Разрешение Украине бить ATACMS по России — что могут уничтожить ракетами дальнего радиуса

Запуск ATACMS. Фото: DoD

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко прокомментировал разрешение от Соединенных Штатов Америки использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. По его словам, оккупанты понимали, что это произойдет, поэтому рассредоточивали склады, логистику, боекомплект.

Об этом Иван Тимочко сказал в эфире "24 канала" в понедельник, 18 ноября.

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Использование ATACMS Украиной

Хотя Россия принимает превентивные меры, есть вещи, которые невозможно просто перенести в другое место. Например, РФ не способна увеличить возможности своей армейской авиации. Дальность полетов останется в пределах 600 км для самолетов и 450-480 км для вертолетов.

Вследствие этого для поддержки своих наземных сил захватчики будут вынуждены держать авиацию в радиусе поражения ракет.

Тимочко отметил, что то же самое касается боекомплекта, который расположен на аэродроме или поблизости. Разгрузка боеприпасов происходит исключительно на аэродромах.

"Системы радиолокационной разведки, радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны — все это мы можем уничтожать на территории России", — подчеркнул он.

Тимочко добавил, что задержка с принятием решения привела к тому, что Россия получила помощь от северокорейских военных. Однако удары дальнобойными ракетами все же могут значительно повлиять на ход событий.

Напомним, президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине совершать удары по территории России с помощью ATACMS.

Известно, что этот шаг вызвал негативную реакцию пресс-секретаря российского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова.