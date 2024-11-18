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Дозвіл Україні бити ATACMS по Росії — що можуть знищити

18 листопада 2024 13:38
Аркадій Пастула - Редактор
Дозвіл Україні бити ATACMS по Росії — що можуть знищити ракетами дальнього радіусу
Запуск ATACMS. Фото: DoD
Аркадій Пастула - Редактор

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко прокоментував дозвіл від Сполучених Штатів Америки використовувати ракети ATACMS для ударів вглиб Росії. За його словами, окупанти розуміли, що це відбудеться, тому розосереджували склади, логістику, боєкомплект.

Про це Іван Тимочко сказав в ефірі "24 каналу" у понеділок, 18 листопада.

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Хоча Росія вживає превентивних заходів, є речі, які неможливо просто перенести в інше місце. Наприклад, РФ не здатна збільшити можливості своєї армійської авіації. Дальність польотів залишиться в межах 600 км для літаків та 450-480 км для гелікоптерів.

Внаслідок цього для підтримки своїх наземних сил загарбники будуть змушені тримати авіацію в радіусі ураження ракет.

Тимочко зазначив, що те ж саме стосується боєкомплекту, який розташований на аеродромі або поблизу. Розвантаження боєприпасів відбувається виключно на аеродромах.

"Системи радіолокаційної розвідки, радіоелектронної боротьби, системи протиповітряної оборони — все це ми можемо знищувати на території Росії", — наголосив він.

Тимочко додав, що затримка з ухваленням рішення призвела до того, що Росія отримала допомогу від північнокорейських військових. Однак удари далекобійними ракетами все ж можуть значно вплинути на хід подій.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вперше дав дозвіл Україні здійснювати удари по території Росії за допомогою ATACMS.

Відомо, що цей крок викликав негативну реакцію прессекретаря російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

США війна ЗСУ Україна окупанти ракети

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