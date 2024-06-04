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Доплаты за выслугу лет в ВСУ — какие размеры в 2024 году

4 июня 2024 13:43
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Зарплаты в ВСУ — какие размеры доплат за выслугу лет в 2024 году
Деньги в руках. Фото: spilnota-news
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

По украинскому законодательству, денежное довольствие военнослужащего имеет ряд составляющих, в частности, надбавку за выслугу лет. Эксперты рассказали, какой размер дополнительной выплаты, что зависит от стажа работы.

О таких нюансах рассказал юрист Любомир Кожухов.

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По словам юриста, денежное довольствие военнослужащего является системой финансовой поддержки, которая покрывает материальные нужды и отвечает вкладу в оборону страны. Оно содержит основной оклад, надбавки за выслугу лет, компенсации за специфические условия службы и другие виды.

В то же время надбавка за выслугу лет является одной из ключевых составляющих денежного довольствия украинских бойцов. Речь идет о дополнительном вознаграждении, которое исчисляется вместе с должностной зарплатой и за воинское звание.

Очевидно, что дополнительная составляющая финансового обеспечения зависит от срока службы, установленного постановлением правительства № 704 от 30 августа 2017 года "О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц". А именно:

  • от одного до пяти лет — 25%;
  • от пяти до десяти лет — 30%;
  • от десяти до 15 лет — 35%;
  • от 15-ти до 20 лет — 40%;
  • от 20-ти до 25 лет — 45%;
  • от 25-ти и выше — 50%.

Определение "выслуга лет" регулируют соответствующие нормативно-правовые акты, например, постановление правительства № 393 от 17 июля 1992 г., где указаны различные типы службы.

При этом военная служба, по определенным правилам, может быть сочтена на льготных условиях. Иногда считают месяц за три, два или полтора месяца, что прописано в пункте три. Как правило, таким образом считают срок при участии военного в различных видах деятельности. Например:

  • за боевые действия, тайные операции;
  • за летную работу в реактивной авиации, службу на атомных подлодках;
  • лётную работу в авиации, службу на атомных надводных судах.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Министерство обороны официально внедрило дополнительные выплаты для военных, находящихся на передовой. Согласно новому распоряжению, они будут получать дополнительно 70 тысяч гривен.

Также сообщалось, что украинским военным дадут дополнительные отпуска за уничтожение российской техники. Больше всего дают за ликвидированный корабль или самолет врага.

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