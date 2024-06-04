Зарплати в ЗСУ — які розміри доплат за вислугу років у 2024 році

Гроші у руках. Фото: spilnota-news.

За українським законодавством, грошове забезпечення військовослужбовця має низку складових, зокрема, надбавку за вислугу років. Експерти розповіли, який розмір додаткової виплати, що залежить від стажу роботи.

Про такі нюанси розповів юрист Любомир Кожухов.

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За словами юриста, грошове забезпечення військовослужбовця є системою фінансової підтримки, яка покриває матеріальні потреби та відповідає внеску в оборону країни. Воно містить основний оклад, надбавки за вислугу років, компенсації за специфічні умови служби та інші види.

Водночас, надбавка за вислугу років є однією з ключових складових грошового забезпечення українських бійців. Йдеться про додаткову винагороду, яка обчислюється разом з посадовою зарплатою та за військове звання.

Очевидно, що додаткова складова фінансового забезпечення залежить від терміну служби, встановленого постановою уряду № 704 від 30 серпня 2017 року "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб". А саме:

від одного до п'яти років — 25%;

від п'яти до десяти років — 30%;

від десяти до 15 років — 35%;

від 15-ти до 20 років — 40%;

від 20-ти до 25 років — 45%;

від 25-ти і вище — 50%.

Визначення "вислуга років" регулюють відповідні нормативно-правові акти, наприклад, постанова уряду № 393 від 17 липня 1992 року, де вказані різні типи служби.

При цьому військова служба, за певними правилами, може бути порахована на пільгових умовах. Іноді рахують місяць за три, два чи півтора місяця, що прописано у пункті три. Як правило, таким чином рахують термін у разі участі військового у різних видах діяльності. Як прилад:

за бойові дії, таємні операції;

за льотну роботу у реактивній авіації, службу на атомних підводних човнах;

льотну роботу в авіації, службу на атомних надводних суднах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони офіційно впровадило додаткові виплати для військових, які перебувають на передовій. Згідно з новим розпорядженням, вони отримуватимуть додатково 70 тис. гривень.

Також повідомлялося, що українським військовим дадуть додаткові відпустки за знищення російської техніки. Найбільше дають за ліквідований корабель чи літак ворога.