Нанесен ракетный удар по военным объектам россиян на оккупированной Донбассе

Момент взрывов в Ясиноватой в районе железной дороги. Фото: Скриншот

На временно оккупированной территории Донецкой области зафиксированы взрывы от ударов ракет по военным объектам российских оккупантов. Взрывы прогремели в самом Донецке и Ясиноватой.

Об этом сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко и другие украинские и даже российские Telegram-каналы.

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Взрыв в Донецке. Фото: Скриншот

Андрей Коваленко не привел конкретных подробностей, лишь написал, что были нанесены ювелирные удары по россиянам.

"Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно", — отметил руководитель ЦПД СНБО.

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Из других источников известно, что один из ударов пришелся на металлургический завод в Донецке. Еще была атака на Ясиноватую, что в Донецкой области, в район железной дороги.

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