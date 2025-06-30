Нанесен ракетный удар по военным объектам россиян на оккупированной Донбассе

Донецк не спит — зафиксирован удар ракетами по оккупантам
На временно оккупированной территории Донецкой области зафиксированы взрывы от ударов ракет по военным объектам российских оккупантов. Взрывы прогремели в самом Донецке и Ясиноватой.
Об этом сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко и другие украинские и даже российские Telegram-каналы.
Что известно об атаке на Донецкую область
Андрей Коваленко не привел конкретных подробностей, лишь написал, что были нанесены ювелирные удары по россиянам.
"Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно", — отметил руководитель ЦПД СНБО.
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Из других источников известно, что один из ударов пришелся на металлургический завод в Донецке. Еще была атака на Ясиноватую, что в Донецкой области, в район железной дороги.
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