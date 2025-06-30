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Главная Армия Донецк не спит — зафиксирован удар ракетами по оккупантам

Донецк не спит — зафиксирован удар ракетами по оккупантам

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 23:37
Нанесен ракетный удар по военным объектам россиян на оккупированной Донбассе
Момент взрывов в Ясиноватой в районе железной дороги. Фото: Скриншот

На временно оккупированной территории Донецкой области зафиксированы взрывы от ударов ракет по военным объектам российских оккупантов. Взрывы прогремели в самом Донецке и Ясиноватой.

Об этом сообщает руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко и другие украинские и даже российские Telegram-каналы.

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Взрыв в Донецке. Фото: Скриншот

Андрей Коваленко не привел конкретных подробностей, лишь написал, что были нанесены ювелирные удары по россиянам.

"Ювелирная работа по россиянам во временно оккупированном Донецке. Там очень жирно", — отметил руководитель ЦПД СНБО.

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Из других источников известно, что один из ударов пришелся на металлургический завод в Донецке. Еще была атака на Ясиноватую, что в Донецкой области, в район железной дороги.

Ранее мы сообщали, что ВСУ продолжают штурмовые действия в приграничье Сумской области. Защитники освободили населенный пункт Андреевка.

А на днях Силы обороны нанесли удар по складам боеприпасов россиян в Брянской области. Подтверждено поражение цели и пожар.

ВСУ Донецкая область война в Украине ракетный удар ВОТ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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