Завдано ракетного удару по військових об'єктах росіян на окупованій Донеччині

Донецьк не спить — зафіксовано удар ракетами по окупантах
На тимчасово окупованій території Донеччини зафіксовані вибухи від ударів ракет по військових об'єктам російських окупантів. Вибухи пролунали у самому Донецьку та Ясинуватій.
Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко та інші українські та навіть російські Telegram-канали.
Що відомо про атаку на Донеччину
Андрій Коваленко не навів конкретних подробиць, лише написав, що було завдано ювелірних ударів по росіянах.
"Ювелірна робота по росіянах в тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно", — зазначив керівник ЦПД РНБО.
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З інших джерел відомо, що один з ударів прийшовся на металургійний завод в Донецьку. Ще була атака на Ясинувату, що в Донецькій області, в район залізниці.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ продовжують штурмові дії в прикордонні Сумської області. Захисники звільнили населений пункт Андріївка.
А днями Сили оборони завдали удару по складах боєприпасів росіян у Брянській області. Підтверджено ураження цілі та пожежу.
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