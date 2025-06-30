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Головна Армія Донецьк не спить — зафіксовано удар ракетами по окупантах

Донецьк не спить — зафіксовано удар ракетами по окупантах

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 23:37
Завдано ракетного удару по військових об'єктах росіян на окупованій Донеччині
Момент вибухів у Ясинуватій в районі залізниці. Фото: Скриншот

На тимчасово окупованій території Донеччини зафіксовані вибухи від ударів ракет по військових об'єктам російських окупантів. Вибухи пролунали у самому Донецьку та Ясинуватій.

Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко та інші українські та навіть російські Telegram-канали.

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Вибух у Донецьку. Фото: Скриншот

Андрій Коваленко не навів конкретних подробиць, лише написав, що було завдано ювелірних ударів по росіянах. 

"Ювелірна робота по росіянах в тимчасово окупованому Донецьку. Там дуже жирно", — зазначив керівник ЦПД РНБО.

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З інших джерел відомо, що один з ударів прийшовся на металургійний завод в Донецьку. Ще була атака на Ясинувату, що в Донецькій області, в район залізниці. 

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ продовжують штурмові дії в прикордонні Сумської області. Захисники звільнили населений пункт Андріївка.

А днями Сили оборони завдали удару по складах боєприпасів росіян у Брянській області. Підтверджено ураження цілі та пожежу. 

ЗСУ Донецька область війна в Україні ракетний удар ТОТ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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