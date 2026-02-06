Разработчики раскрыли характеристики новой баллистической ракеты Украины FP-9

Ракета FP-9. Фото: кадр из видео

В Украине завершают разработку собственной баллистической ракеты, которая по заявленным характеристикам способна поражать цели на значительном расстоянии от линии фронта. Речь идет о ракете FP-9, дальность полета которой оценивается в 800-850 километров, что теоретически позволяет доставать до Москвы и Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает DW, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Украина завершает испытания собственной дальнобойной баллистической ракеты

По имеющейся информации, боевая часть ракеты имеет массу около 800 кг. Разработчиком FP-9 является украинская компания Fire Point, которая ранее стала известной благодаря системе "Фламинго". В самой компании объясняют, что реализация проекта затянулась из-за внутренних организационных проблем, однако эти вопросы уже решили.

Сейчас FP-9 находится на финальной стадии испытаний. Разработчики рассчитывают, что после завершения тестирования ракету могут передать на вооружение Вооруженных сил Украины в ближайшее время, возможно, еще в течение текущего месяца.

Одной из ключевых особенностей FP-9 называют баллистический тип полета. По данным разработчиков, скорость ракеты превышает 1200 м/с, что существенно усложняет ее перехват современными системами противовоздушной обороны.

Параллельно Fire Point работает над еще одним проектом, а именно ракетой FP-7. Она имеет меньшую дальность, до 300 километров, и более компактную боевую часть. Эту разработку рассматривают как потенциальную альтернативу американским ATACMS для выполнения задач на средних дистанциях.

Напомним, исполнительный директор Украинского Совета Оружейников ответил, сколько оружия изготавливают в Украине.

Также стало известно, готова ли Европа заменить США в предоставлении разведданных Украине.