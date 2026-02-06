Відео
Головна Армія Долетить до Москви — завершується тест балістичної ракети FP-9

Долетить до Москви — завершується тест балістичної ракети FP-9

Дата публікації: 6 лютого 2026 09:26
Розробники розкрили характеристики нової балістичної ракети України FP-9
Ракета FP-9. Фото: кадр з відео

В Україні завершують розробку власної балістичної ракети, яка за заявленими характеристиками здатна вражати цілі на значній відстані від лінії фронту. Йдеться про ракету FP-9, дальність польоту якої оцінюють у 800–850 кілометрів, що теоретично дозволяє діставати до Москви та Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє DW, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Україна завершує випробовування власної далекобійної балістичної ракети

За наявною інформацією, бойова частина ракети має масу близько 800 кг. Розробником FP-9 є українська компанія Fire Point, яка раніше стала відомою завдяки системі "Фламінго". У самій компанії пояснюють, що реалізація проєкту затягнулася через внутрішні організаційні проблеми, однак ці питання вже вирішили.

Наразі FP-9 перебуває на фінальній стадії випробувань. Розробники розраховують, що після завершення тестування ракету можуть передати на озброєння Збройних сил України у найближчий час, можливо, ще протягом поточного місяця.

Однією з ключових особливостей FP-9 називають балістичний тип польоту. За даними розробників, швидкість ракети перевищує 1200 м/с, що суттєво ускладнює її перехоплення сучасними системами протиповітряної оборони.

Паралельно Fire Point працює над ще одним проєктом, а саме ракетою FP-7. Вона має меншу дальність, до 300 кілометрів, і компактнішу бойову частину. Цю розробку розглядають як потенційну альтернативу американським ATACMS для виконання завдань на середніх дистанціях.

Нагадаємо, виконавчий директор Української Ради Зброярів відповів, скільки зброї виготовляють в Україні.

Також стало відомо, чи готова Європа замінити США у наданні розвідданих Україні.

зброя Україна далекобійна зброя балістичні ракети Ракетна зброя ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
