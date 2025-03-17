Украинский дальнобойный дрон прошел успешное испытание

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины в понедельник, 17 марта, провел Ставку Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Одним из ключевых вопросов были дроны и по этому поводу есть "хорошие новости".

Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

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Испытание украинских дронов и ракет

По словам главы государства, сейчас Украина активно работает над производством собственных беспилотников. Отечественный дрон на 3 тысячи километров прошел испытания.

"Благодарен разработчикам, производителям. Мы развиваем такую линейку дальнобойных средств, которая поможет гарантировать безопасность нашего государства", — заявил Зеленский.

Кроме того, на Ставке доложили о применении украинских ракет "Длинный Нептун". Результаты показали эффективность.

"Можно сказать, довольны результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами", — подчеркнул Президент.

Важность инвестиций в оборонное производство

Инвестиции партнеров и потенциал украинского оборонного производства — это надежный фундамент для безопасности Европы, убежден Зеленский. И альтернативы этому нет.

"Безопасность нужна, и это лишь вопрос времени — когда все на континенте поймут, что старая архитектура безопасности уже не сработает", — добавил глава государства.

По словам Зеленского, нужно достаточное количество современного технологического оружия. Кроме того, важны и расходы на оборону, и инвестиции в оборонное производство.

"И главное — мотивация. Мотивация защищать свой дом. А это означает контингенты, которые имеют соответствующий боевой опыт и которые тренируются у тех, кто имеет этот опыт", — отметил Президент.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский ранее провел телефонный разговор с президентом Аргентины Хавьером Милеем. Речь шла об укреплении двусторонних отношений.

Также президент Украины провел совещание с главой Минобороны Рустемом Умеровым и новым начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. Обсудили, в частности, ситуацию на поле боя.