Український далекобійний дрон пройшов успішне випробування

Долає 3 тис. км — Зеленський про успішне випробування нового БпЛА
Президент України в понеділок, 17 березня, провів Ставку Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Одним з ключових питань були дрони й стосовно цього є "хороші новини".
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
Випробування українських дронів та ракет
За словами глави держави, наразі Україна активно працює над виробництвом власних безпілотників. Вітчизняний дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування.
"Вдячний розробникам, виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави", — заявив Зеленський.
Крім того, на Ставці доповіли про застосування українських ракет "Довгий Нептун". Результати показали ефективність.
"Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні будемо говорити про це з нашими партнерами", — наголосив президент.
Важливість інвестицій в оборонне виробництво
Інвестиції партнерів та потенціал українського оборонного виробництва — це надійний фундамент для безпеки Європи, переконаний Зеленський. І альтернативи цьому немає.
"Безпека потрібна, і це лише питання часу — коли всі на континенті зрозуміють, що стара архітектура безпеки вже не спрацює", — додав глава держави.
За словами Зеленського, потрібно достатня кількість сучасної технологічної зброї. Крім того, важливі й видатки на оборону та інвестиції в оборонне виробництво.
"І головне — мотивація. Мотивація захищати свій дім. А це означає контингенти, які мають відповідний бойовий досвід і які тренуються в тих, хто має цей досвід", — зауважив президент.
Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський раніше провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм. Йшлося про зміцнення двосторонніх відносин.
Також президент України провів нараду з головою Міноборони Рустемом Умєровим й новим начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим. Обговорили, зокрема, ситуацію на полі бою.
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