Український далекобійний дрон пройшов успішне випробування

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України в понеділок, 17 березня, провів Ставку Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Одним з ключових питань були дрони й стосовно цього є "хороші новини".

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

Читайте також:

Випробування українських дронів та ракет

За словами глави держави, наразі Україна активно працює над виробництвом власних безпілотників. Вітчизняний дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування.

"Вдячний розробникам, виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави", — заявив Зеленський.

Крім того, на Ставці доповіли про застосування українських ракет "Довгий Нептун". Результати показали ефективність.

"Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні будемо говорити про це з нашими партнерами", — наголосив президент.

Важливість інвестицій в оборонне виробництво

Інвестиції партнерів та потенціал українського оборонного виробництва — це надійний фундамент для безпеки Європи, переконаний Зеленський. І альтернативи цьому немає.

"Безпека потрібна, і це лише питання часу — коли всі на континенті зрозуміють, що стара архітектура безпеки вже не спрацює", — додав глава держави.

За словами Зеленського, потрібно достатня кількість сучасної технологічної зброї. Крім того, важливі й видатки на оборону та інвестиції в оборонне виробництво.

"І головне — мотивація. Мотивація захищати свій дім. А це означає контингенти, які мають відповідний бойовий досвід і які тренуються в тих, хто має цей досвід", — зауважив президент.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський раніше провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм. Йшлося про зміцнення двосторонніх відносин.

Також президент України провів нараду з головою Міноборони Рустемом Умєровим й новим начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим. Обговорили, зокрема, ситуацію на полі бою.