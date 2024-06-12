Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Дополнительные 70 тысяч за службу на передовой — как получить выплату arrow

Дополнительные 70 тысяч за службу на передовой — как получить выплату

12 июня 2024 20:13
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Выплаты военнослужащим на передовой
Военный держит деньги в руках. Фото: Фокус
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Вооруженных силах Украины с апреля 2024 года была введена новая выплата в размере 70 тысяч гривен единовременного вознаграждения. Она предназначена для тех военнослужащих, которые выполняют задачи непосредственно на линии столкновения с противником или действуют в его тылу.

Об этом рассказали в АрмииInform в среду, 12 июня.

Читайте также:

Единовременная выплата бойцам на передовой

Эти деньги выплачиваются за каждые 30 дней выполнения задач. Иными словами, как только накопились эти дни, то в следующем месяце должны быть начислены деньги.

Впрочем, есть несколько ситуаций, усложняющих получение бойцами этих средств:

  • Если военнослужащего перевели в другую часть, то она должна вести учет дней выполнения заданий и передавать эти данные в штатную часть, где проходит службу военнослужащий. А штатная часть на основе этих данных должна выдать приказ о выплате. Данные передаются в 5 числа каждого места.
  • Если военнослужащего перевели   в другую часть, то информация о количестве дней выполнения боевых задач (если их было менее 30, и выплата еще не производилась) должна быть в приказе командира воинской части. За этим следует проследить, чтобы получить необходимые средства.

Условия выплаты 70 тысяч гривен

Выплаты предусмотрены для тех бойцов, которые выполняют боевые задачи на передовой или в тылу врага:

  • во время ведения боевых действий на линии боевого столкновения с противником на расстоянии выполнения боевых задач воинской частью первого эшелона обороны или наступления в ротный опорный пункт включительно;
  • на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины;
  • на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора в районах ведения военных (боевых) действий;
  • на территории противника.

Выполнение таких задач должно быть подтверждено на основании боевого приказа, журнала боевых действий или боевого донесения командира подразделения о выполнении задач каждым военнослужащим.

Напомним, что эти 70 тысяч — это не замена 100 тысяч "боевых", а дополнительная выплата. Внедрение такой доплаты было одним из предложений парламента при принятии законопроекта о мобилизации.

Ранее мы сообщали, что украинские мобилизованные граждане, проходящие начальное обучение, получают минимальную заработную плату. После завершения этого этапа и направления к месту выполнения задач зарплата военнослужащих может увеличиться до 120 тысяч гривен в месяц.

Напомним, заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сказала, что базовое денежное довольствие в военных ВСУ составляет 20 100 гривен. Меньше этой суммы зарплата у военнослужащих быть не может.

Украина
выплаты
война в Украине
война
военные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор