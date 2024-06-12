Выплаты военнослужащим на передовой

Военный держит деньги в руках. Фото: Фокус

В Вооруженных силах Украины с апреля 2024 года была введена новая выплата в размере 70 тысяч гривен единовременного вознаграждения. Она предназначена для тех военнослужащих, которые выполняют задачи непосредственно на линии столкновения с противником или действуют в его тылу.

Об этом рассказали в АрмииInform в среду, 12 июня.

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Эти деньги выплачиваются за каждые 30 дней выполнения задач. Иными словами, как только накопились эти дни, то в следующем месяце должны быть начислены деньги.

Впрочем, есть несколько ситуаций, усложняющих получение бойцами этих средств:

Если военнослужащего перевели в другую часть, то она должна вести учет дней выполнения заданий и передавать эти данные в штатную часть, где проходит службу военнослужащий. А штатная часть на основе этих данных должна выдать приказ о выплате. Данные передаются в 5 числа каждого места.

Если военнослужащего перевели в другую часть, то информация о количестве дней выполнения боевых задач (если их было менее 30, и выплата еще не производилась) должна быть в приказе командира воинской части. За этим следует проследить, чтобы получить необходимые средства.

Условия выплаты 70 тысяч гривен

Выплаты предусмотрены для тех бойцов, которые выполняют боевые задачи на передовой или в тылу врага:

во время ведения боевых действий на линии боевого столкновения с противником на расстоянии выполнения боевых задач воинской частью первого эшелона обороны или наступления в ротный опорный пункт включительно;

на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины;

на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства-агрессора в районах ведения военных (боевых) действий;

на территории противника.

Выполнение таких задач должно быть подтверждено на основании боевого приказа, журнала боевых действий или боевого донесения командира подразделения о выполнении задач каждым военнослужащим.

Напомним, что эти 70 тысяч — это не замена 100 тысяч "боевых", а дополнительная выплата. Внедрение такой доплаты было одним из предложений парламента при принятии законопроекта о мобилизации.

Ранее мы сообщали, что украинские мобилизованные граждане, проходящие начальное обучение, получают минимальную заработную плату. После завершения этого этапа и направления к месту выполнения задач зарплата военнослужащих может увеличиться до 120 тысяч гривен в месяц.

Напомним, заместитель министра обороны Наталья Калмыкова сказала, что базовое денежное довольствие в военных ВСУ составляет 20 100 гривен. Меньше этой суммы зарплата у военнослужащих быть не может.