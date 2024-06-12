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Додаткові 70 тисяч за службу на передовій — як отримати виплату

12 червня 2024 20:13
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Дмитро Галушка
Редактор
Виплати військовослужбовцям на передовій
Військовий тримає гроші в руках. Фото: Фокус
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Збройних силах України з квітня 2024 року була запроваджена нова виплата у розмірі 70 тисяч гривень одноразової винагороди. Вона призначена для тих військовослужбовців, які виконують завдання безпосередньо на лінії зіткнення з противником або ж діють у його тилу.

Про це розповіли в АрміяInform у середу, 12 червня.

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Ці гроші виплачують за кожні 30 днів виконання завдань. Іншими словами, як тільки накопичилися ці дні, то в наступному місяці мають бути нараховані гроші.

Втім, є кілька ситуацій, які ускладнюють отримання бійцями цих коштів:

  • Якщо військовослужбовця перевели до іншої частини, то саме вона має вести облік днів виконання завдань та передавати ці дані до штатної частини, де проходить службу військовослужбовець. А вже штатна частина на основі цих даних має видати наказ про виплату. Дані передаються до 5 числа кожного місця.
  • Якщо військовослужбовця перевели до іншої частини, то інформація про кількість днів виконання бойових завдань (якщо їх було менше ніж 30, і виплата ще не здійснювалася) має бути у наказі командира військової частини. За цим варто простежити, щоб отримати необхідні кошти.

Умови для виплати 70 тисяч гривень

Виплати передбачені для тих бійців, які виконують бойові завданні на передовій або ж в тилу ворога:

  • під час ведення бойових дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових завдань військовою частиною першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно;
  • на тимчасово окупованій російською федерацією території України;
  • на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ держави-агресора в районах ведення воєнних (бойових) дій;
  • на території противника.

Виконання таких завдань має бути підтвердженим на підставі бойового наказу, журналу бойових дій або бойового донесення командира підрозділу про виконання завдань кожним військовослужбовцем.

Нагадаємо, що ці 70 тисяч — це не заміна 100 тисяч "бойових", а додаткова виплата. Впровадження такої доплати було однією з пропозицій парламенту після ухвалення законопроєкту про мобілізацію.

Раніше ми повідомляли, що українські мобілізовані громадяни, які проходять початкове навчання, отримують мінімальну заробітну плату. Після завершення цього етапу та направлення до місця виконання завдань зарплата військовослужбовців може збільшитися до 120 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова сказала, що базове грошове забезпечення у військових ЗСУ становить 20 100 гривень. Меншою за цю суму зарплата у військовослужбовців бути не може.

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